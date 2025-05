Wielki hit 2025 roku wkrótce na streamingu. Wiemy, kiedy może trafić do Polski

Grzesznicy od Warner Bros. z datą premiery na VOD! Kinowy hit Ryana Cooglera trafi do domowej dystrybucji już 3 czerwca.

Grzesznicy – kiedy i gdzie obejrzeć na VOD?

Po imponującym sukcesie kinowym, film „Grzesznicy” w reżyserii Ryana Cooglera zadebiutuje na platformach VOD 3 czerwca. Produkcja, która zaskoczyła zarówno widzów, jak i krytyków, będzie dostępna do wypożyczenia lub zakupu w cyfrowej dystrybucji. Na razie nie mówimy więc o dostepie w ramach abonamentu.

Z kolei premiera na platformie Max spodziewana jest w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. Oznacza to, że widzowie nieposiadający subskrypcji będą mieli sporo czasu, by obejrzeć film w wersji cyfrowej przed jego trafieniem do katalogu serwisu streamingowego.

Od umiarkowanego startu do globalnego sukcesu

„Grzesznicy” rozpoczęli swoją kinową obecność z wynikiem 48 milionów dolarów w pierwszy weekend w USA. Jednak dzięki pozytywnym recenzjom i marketingowi szeptanemu, film utrzymał się na wysokim poziomie zainteresowania, notując jedynie 4,8% spadku wpływów w drugim tygodniu – co stanowi rekord dla produkcji o budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów. Do tej pory film zarobił 244,6 miliona dolarów w Ameryce oraz 76,4 miliona dolarów na rynkach międzynarodowych, osiągając globalny wynik 321 milionów dolarów.

Akcja filmu koncentruje się na losach bliźniaków Elijaha i Eliasa, którzy pracowali dla Ala Capone w Chicago. Postanawiają oni porzucić przestępcze życie i przenieść się na południe Stanów Zjednoczonych. Tam jednak napotykają lokalny oddział Ku Klux Klanu. Mimo zniesienia niewolnictwa, nadal wywiera wpływ na społeczność w rodzinnym miasteczku braci.

W obsadzie znaleźli się m.in. Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke, Yao, Miles Caton, Peter Dreimanis, Christian Robinson oraz Jermaine Mctizic.

Źródło: Whentostream