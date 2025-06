Jeden z największych przebojów tego roku wkrótce na Max. Jest konkretna data

Choć Max nie może narzekać na brak popularnych produkcji, to już za chwilę zaserwuje coś naprawdę specjalnego. Mowa o filmie Grzesznicy, nowości, która nie tylko zaskoczyła krytyków, ale wręcz ich zachwyciła. Oficjalna premiera została potwierdzona na 4 lipca, a wydarzenie ma charakter globalny. Obejrzy go każdy, kto ma dostęp do platformy Max. Do tej pory był wyłącznie dostępny do wypożyczenia za dodatkową opłatą.

Grzesznicy wkrótce na Max

Grzesznicy mają aż 96% pozytywnych recenzji widzów, a aż 97% dziennikarzy film poleca. To wynik, którego nie powstydziłby się żaden oscarowy faworyt. Mówimy o jednym z najlepiej ocenianych filmów tego roku!

Za reżyserię odpowiada Ryan Coogler, czyli twórca, który dał światu Czarną Panterę i Creeda. I ponownie – efekt to dynamiczne, mocne widowisko, które z miejsca przyciągnęło tłumy. W box office film wykręcił imponujące 362 miliony dolarów przy budżecie rzędu 100 mln.

Ale Grzesznicy to nie tylko liczby. To także świetnie napisana historia i zapadające w pamięć postaci. Twórcy nie bali się sięgnąć po mroczniejsze motywy, a klimat filmu idealnie pasuje do wakacyjnych wieczorów z dreszczykiem. Wystarczy spojrzeć na hasło promujące premierę: „Tańcz z diabłem, a pewnego dnia wróci za tobą do domu”. Robi wrażenie, prawda?

Premiera Grzeszników 4 lipca to bez dwóch zdań wydarzenie, którego przegapić nie wypada. Szczególnie że mówimy o filmie, który najpewniej przez długi czas będzie na ustach wszystkich.

You keep dancing with the devil, one day he's gonna follow you home. #Sinners begins streaming July 4 exclusively on Max. pic.twitter.com/U0bz8oD6Qw — Max (@StreamOnMax) June 20, 2025

Źródło: X