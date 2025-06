Kinowe hity i wielkie premiery na początku lipca w Max. Mamy dokładne daty

Cate Blanchett w Squid Game? Brzmi jak szok, ale to nic przy tym, co Max szykuje na pierwsze dni lipca. Wśród premier jest jeden tytuł, który trzeba zobaczyć. Lipcowa oferta Max to prawdziwy hit za hitem, ale to Grzesznicy wzbudzają największe emocje. Po świetnym przyjęciu w kinach nadchodzi moment, by obejrzeć film Ryana Cooglera w domowym zaciszu. Premiera już 4 lipca i wygląda na to, że będzie to jedno z najgłośniejszych wydarzeń streamingowych tego roku. Coogler przedstawia poruszającą historię braci bliźniaków, którzy próbują odnaleźć się po powrocie do rodzinnego miasta. Na ekranie błyszczy Michael B. Jordan w podwójnej roli.

Nie tylko Grzesznicy. Max ma czym kusić na lipiec 2025

Oprócz filmu Cooglera, 1 lipca na Max trafi Pierwszy człowiek Damiena Chazelle’a, z Ryanem Goslingiem w roli Neila Armstronga. Ten kameralny, nagradzany dramat to kolejny dowód na to, że platforma potrafi stawiać na jakość. Z kolei 11 lipca czeka nas podwójna premiera, czyli Wiking Roberta Eggersa oraz The Outrun z Saoirse Ronan, która wraca do wielkiej formy.

Dla fanów seriali Max też przygotował coś mocnego. Już 11 lipca zadebiutują dwa pierwsze odcinki oryginalnej produkcji Furia, opowiadającej o pięciu kobietach postawionych pod ścianą. To historia o zdradach, oszustwach i walce o własne miejsce w świecie.

Premiery 1 lipca

Pierwszy człowiek

Bilet do raju

Eina

Matvey i Beate idą pływać

Chmurka

Ryby

Sąsiedzi znowu w akcji

Sąsiedzi: Zimowe zabawy

Sąsiedzi: Film

2 lipca

Jenni Hermoso vs Luis Rubiales: The World Cup Kiss, odc. 1-2

3 lipca

Liberator

Liberator 2

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy

Jumanji: Następny poziom

Jumanji: Przygoda w dżungli

Ms.: Rewolucja w druku

Juno

Przyjaźń dla dorosłych

4 lipca

Grzesznicy

Pan i pani Smith

5 lipca

Przed końcem lata

Tymczasem na Ziemi

7 lipca

American Monster: Abuse of Power, odc. 1-6

Beat Boy: Lone Wolf

9 lipca

My 600LB Life: Mexico, odc. 1-6

10 lipca

Back to the Frontier, odc. 1

Zła kobieta

40-letni prawiczek

21 Jump Street

11 lipca

Wiking

The Outrun

Malu

12 lipca

Cytrynowiec

Faruk

15 lipca

The Kim Kardashian Diamond Heist

Na razie to byłoby na tyle! Możemy tylko wyczekiwać największych debiutów i liczyć na to, że druga połowa następnego miesiąca zachowa zbliżony poziom. Ale nawet jeśli nie… i tak będzie co oglądać.

Źródło: Max