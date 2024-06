Nintendo może popełnić ogromny błąd. Chodzi o ekran w Switch 2

Nintendo Switch 2, lub jakkolwiek zostanie nazwana ta konsola, może mieć problem. Chodzi o ekran, a konkretniej jego rozdzielczość, która zdaniem ekspertów może być po prostu za duża. W jaki sposób wpłynie to na konsolę? Może mieć to związek ze wsteczną kompatybilnością urządzenia.

Switch 2 z problemami? Chodzi o ekran

Rzadko zdarza się, aby jakiś element urządzenia był “za dobry” i powodował problemy. Może to jednak mieć miejsce w przypadku nadchodzącej konsoli Nintendo. Switch 2 ma być widocznie mocniejszy od swojego poprzednika, oferować technologię DLSS od NVIDII, wsteczną kompatybilność z grami ze standardowego Switcha, a wszystko to będzie wyświetlane na ekranie o rozdzielczości 1080p. I właśnie ten ostatni element budzi spore wątpliwości u części ekspertów. Co konkretnie mają na myśli?

Jak przyznają kolesie z Digital Foundry, rozdzielczość Full HD może słabo współgrać ze wsteczną kompatybilnością. Mają sporo racji, no bo spójrzcie. Gry z pierwszej konsoli działały w maksymalnie 720p w trybie przenośnym. Taka liczba pikseli na ekranie 1080p wygląda paskudnie, nienaturalnie i po prostu źle. Bez odpowiedniego przystosowania samej gry będzie to mało przyjemne doświadczenie. Nadzieją może być upscalling, choć nie jest pewne, czy zostanie wdrożony w przypadku starych gier. To sporo roboty.

Na konkretne informacje o konsoli przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wszystko wskazuje na to, że jej rynkowy debiut będzie mieć miejsce na początku 2025 roku. To oznacza, że wieści powinny pojawiać się już niedługo.

