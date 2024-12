Stranger Things 5 nakręcone! Do premiery coraz bliżej

Produkcja piątego sezonu „Stranger Things” dobiegła końca, co oznacza, że fani mogą z niecierpliwością oczekiwać na premierę finałowej odsłony tego kultowego serialu. Netflix oficjalnie ogłosił zakończenie zdjęć, publikując serię zdjęć zza kulis, które ukazują główną obsadę i ekipę produkcyjną w trakcie pracy.

Zakończenie zdjęć do piątego sezonu

20 grudnia 2024 roku Netflix poinformował o zakończeniu prac na planie piątego sezonu „Stranger Things”. Na oficjalnym profilu platformy na X (dawniej Twitter) pojawił się wpis: „To już koniec zdjęć Stranger Things. Do zobaczenia w 2025 roku”. Wraz z tą wiadomością opublikowano kilka fotografii zza kulis, przedstawiających uśmiechniętych aktorów i członków ekipy filmowej.

David Harbour, odtwórca roli Jima Hoppera, w jednym z wywiadów podzielił się emocjami towarzyszącymi nagrywaniu finałowych scen. Aktor przyznał, że czytanie scenariusza ostatniego odcinka wywołało łzy wśród całej obsady, co świadczy o głębokim emocjonalnym zaangażowaniu twórców w zakończenie tej historii.

Co wiemy o fabule finałowego sezonu?

Piąty sezon „Stranger Things” przeniesie widzów do jesieni 1987 roku, sześć miesięcy po wydarzeniach z czwartego sezonu. Mieszkańcy Hawkins będą musieli stawić czoła nowym zagrożeniom płynącym z Upside Down. Wśród głównych bohaterów ponownie zobaczymy Eleven (Millie Bobby Brown), Mike’a (Finn Wolfhard), Willa (Noah Schnapp), Hoppera (David Harbour) oraz Joyce (Winona Ryder). Niestety, Max (Sadie Sink) pozostaje w śpiączce po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu.

W listopadzie Netflix udostępnił teaser, w którym ujawniono tytuły wszystkich ośmiu odcinków finałowego sezonu. Wśród nich znalazły się: „The Crawl”, „The Turnbow Trap”, „Sorcerer”, „Shock Jock”, „Escape From Camazotz”, „The Bridge” oraz „The Rightside Up”. Tytuły te sugerują, że widzowie mogą spodziewać się intensywnej i emocjonującej fabuły, pełnej niespodziewanych zwrotów akcji.

Kiedy premiera piątego sezonu?

Mimo zakończenia zdjęć, Netflix nie podał jeszcze dokładnej daty premiery piątego sezonu „Stranger Things”. Wiadomo jedynie, że finałowa odsłona zadebiutuje w 2025 roku. Obecnie trwają prace postprodukcyjne, które mogą potrwać kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze premiery, można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się w drugiej połowie 2025 roku.

Warto również wspomnieć, że każdy z odcinków piątego sezonu ma być niemal samodzielnym filmem, co oznacza dłuższy czas trwania i bardziej rozbudowaną fabułę. Twórcy mogą powtórzyć zabieg z poprzedniego sezonu, gdzie finałowy odcinek trwał ponad dwie godziny, dostarczając widzom intensywnych wrażeń.

Co dalej po „Stranger Things”?

Choć piąty sezon zakończy główną historię „Stranger Things”, twórcy nie wykluczają rozszerzenia uniwersum o nowe produkcje. Spekualnych spin-offach czy prequelach, które mogłyby zgłębić wątki poboczne lub przedstawić losy innych bohaterów z Hawkins. Na razie jednak są to jedynie domysły, a fani muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje od Netfliksa.

Podsumowując, zakończenie zdjęć do piątego sezonu „Stranger Things” to ważny krok w kierunku premiery finałowej odsłony serialu. Choć dokładna data debiutu nie jest jeszcze znana, pewne jest, że widzowie mogą spodziewać się emocjonującego zakończenia w 2025 roku. Do tego czasu pozostaje śledzić oficjalne kanały Netfliksa i czekać na kolejne informacje oraz materiały promocyjne związane z nadchodzącym sezonem.

