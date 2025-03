Łap za darmo dodatek do świetnej średniowiecznej gry RPG na Steam

To kolejna ciekawa gra na Steam, która dostała właśnie dodatek za darmo. Dopiero co pisaliśmy o darmowych DLC do dzisiejszej premiery Atelier Yumia, był też bezpłatny dodatek do najnowszego Dragon Age oraz naprawdę świetne DLC do strzelanki Sniper Elite: Resistance. Teraz proponujemy pobrać DLC do wysoko ocenianej produkcji RPG w klimacie średniowiecza. Mowa o Stoneshard z 2020 roku, które w marcu doczekało się rozszerzenia z nowymi bohaterami.

Stoneshard z nowym dodatkiem za darmo na Steam

Darmowy dodatek Character Pack to trójka nowych bohaterów, których możemy teraz wybrać rozpoczynając naszą podróż:

Mahir z Jacinth

Leosthenes z Nistry

Hilda z Fjall

Każda z nowych postaci posiada oczywiście odmienne umiejętności i zestaw przedmiotów startowych. Wyruszymy nią w podróż przez rozdarte wojną królestwo, będziemy walczyć, wypełniać zlecenia i rozwijać bez żadnych ograniczeń.

Choć Stoneshard to gra sprzed kilku lat, nadal jest bardzo popularna, a na serwerach znajdziemy tysiące osób. To wymagająca turowa gra RPG z otwartym światem, gdzie wsie zostały spustoszone, podziemia są pełne potworów, a szlaki roją się od niebezpieczeństw.

Stoneshard – Character Pack – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam