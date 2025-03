Dodatki za darmo i gra 120 zł taniej. Dzisiaj premiera nowej części kultowej serii

Jeśli zanurzycie się dzisiaj w otwartym świecie najnowszej odsłony Atelier Yumia, mamy dla Was niespodziankę. To dodatki za darmo do pobrania na PC oraz konsolach. A jeśli uważasz, że gra jest za droga, to co powiesz na 120 zł rabatu?

Seria gier Atelier jest z nami od lat i możecie ją znać jeszcze z czasów zabawy przy PlayStation 2. Wciąż jest rozwijana, a dzisiaj warto odnotować premierę najnowszej odsłony, czyli Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Warto też wspomnieć, że możemy kupić tytuł w wersji na Steam z ogromnym rabatem, a na każdej platformie czekają na nas dodatki za darmo.

Pamiętajcie również, że ostatnio pojawiły się fajne darmowe DLC do innych słynnych tytułów. Możemy odebrać bezpłatnie dodatek do najnowszego Dragon Age oraz naprawdę świetne DLC do strzelanki Sniper Elite: Resistance.

Premiera Atelier Yumia – gdzie kupić taniej wersję PC?

Jeśli chcemy zagrać dzisiaj w Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, musimy wyłożyć na Steam za podstawową wersję aż 320,99 zł. To sporo, lecz możemy oszczędzić ponad 120 zł korzystając z promocji sklepu Instant Gaming:

Dodatki za darmo do pobrania

Kto już zaczyna giercowanie, niech zaopatrzy się w dwa darmowe DLC, które pojawiły się wraz z premierą gry. Pierwszy z nich zawiera kostium dla Yumii i Flammi, trzy akcesoria „Training Wrist Weight” i przepis (recipe) na Training Wrist Weights. Ostatni z wymienionych elementów naprawdę przyda się podczas zabawy, ponieważ zwiększa doświadczenie przy ubijaniu potworów o 3%. Drugi darmowy dodatek zawiera natomiast zestaw akcesoriów służących do zmieniania koloru plecaka Yumii i dymu Flammi.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land miało swoją premierę 21 marca 2025 roku na komputerach PC oraz konsolach PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One i Nintendo Switch. Gra należy do gatunku jRPG akcji i posiada otwarty świat, który zwiedzamy obserwując naszą postać z widoku TPP.

Główna bohaterka gry, czyli Yumia Liessfeldt, znajduje się w przepięknej malowniczej krainie i musi rozwikłać zagadkę rozpadu wielkiego imperium. Ponadto dziewczyna stara się dowiedzieć, dlaczego jej matka ukrywała przed nią fakt, że była alchemiczką.

Źródło: Steam