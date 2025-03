Za darmo na Steam, PlayStation i Xbox. Dla fanów nowej snajperskiej strzelanki

Gracie już w Sniper Elite: Resistance? Jeśli tak, to pobierajcie za darmo najnowszy dodatek, który można odebrać na PC oraz konsolach. A jeśli nie gracie, to macie szansę zdobyć grę niemal 100 zł taniej w wersji na Steam.

Sniper Elite: Resistance to najnowsza odsłona słynnej snajperskiej serii strzelanek, która miała swoją premierę w styczniu 2025 roku. Choć tytuł nie zdobył oszałamiająco wysokich ocen, to trzeba przyznać, że i tak jest przyzwoicie. Średnia na Steam wynosi 72/100, a w PlayStation Store widzimy noty na poziomie 3.95/5. Właśnie pojawił się fajny darmowy prezent dla osób, które bawią się w snajpera – to dodatek wprowadzający nowe bronie oraz skórki postaci. I co ciekawe, DLC zostało rewelacyjnie przyjęte przez graczy, a średnia ocen dla dodatku jest o dużo wyższa niż dla samej gry. Szczegóły poniżej!

Nie masz jeszcze Sniper Elite: Resistance? Promocja na Steam

Warto również wspomnieć, że choć wersja nowego Snajpera wynosi na Steam niemal 232 zł, to grę kupimy w ogromnej promocji za 138 zł z groszami. Oszczędzamy prawie 100 zł, a to już robi dużą różnicę. Klucz Steam zdobędziecie w promocji sklepu Instant Gaming. I przy okazji podsyłamy Wam nasz wcześniejszy tekst, w którym zebraliśmy 24 najlepsze gry FPS ze snajperami w promocji od 4 zł.

Kup Sniper Elite: Resistance za 138,14 zł (zamiast płacić na Steam 231,99 zł)

Nowa misja i nowe mapy już w Sniper Elite: Resistance

Z frontowych nowości należy wymienić też świeżutką aktualizację gry, która wprowadza do kampanii fabularnej nową misję Vercors Vendetta oraz pakiet broni. Również w trybie multiplayer pojawiły się nowości – otrzymaliśmy tutaj dwie nowe mapy.

DLC za darmo do Sniper Elite: Resistance

To przechodzimy do dalszych wieści, czyli świeżutkiego dodatku za darmo do opisywanej gry. Paczka nazywa się „Fairburne’s Armoury Weapons and Skins Pack” i poniżej znajdziecie linki, by ją pobrać. Darmowy dodatek zawiera:

pistolet maszynowy M1A1 Gov.

karabin M1903

skórkę postaci „kurtka polowa”

skórkę postaci „porucznik Karl Fairburne”

M1903 był karabinem snajperskim używanym przez żołnierzy alianckich podczas operacji wojskowej w Europie i posiada bardzo duży zasięg. Z kolei pistolet maszynowy M1A1 Gov przyda się w walce na bliższe odległości, ponieważ jest ciężki i posiada ograniczoną widoczność przez celownik optyczny.

