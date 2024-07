Stellar Blade zmierza na PC. W sieci jednoznaczne ogłoszenie o pracę

W sieci pojawiło się ogłoszenie dotyczące pracy w studiu Shift Up. Deweloper odpowiada m.in. za grę Stellar Blade, która w tym roku zadebiutowała na konsolach PlayStation 5. Tym razem poszukiwany jest deweloper, który będzie odpowiadał za rozwój produkcji na… PC. To w dość jednoznaczny sposób sugeruje nam trwające prace nad pecetowym portem gry.

Stellar Blade na PC – wszystko powoli staje się jasne

Gdzie najlepiej szukać informacji o branży gier i nowych projektach? Cóż, w pierwszej kolejności wymieniłbym nasz serwis – ale innym, równie dobrym pomysłem jest przeszukiwanie ogłoszeń o pracę w dewelperce i nie tylko. To właśnie stanowiska poszukiwane przez twórców wiele mówią nam o tym, nad czym akurat pracują. Tak jest w przypadku studia Shift Up:

“The Combat Designer – PC Development” – takiej postaci szukają twórcy, którzy w tym roku wypuścili na rynek grę ekskluzywną na PS5. To najpewniej oznacza, że w drodze jest Stellar Blade na PC. Ta ciekawa gra najpewniej niedługo doczeka się oficjalnej zapowiedzi na nową platformę i w końcu trafi również na pecety. Podobnie zresztą, jak wiele innych gier, które wcześniej były dostępne jedynie na konsole Sony.

Choć to ciekawe, to nie wszystko — bo poszukiwany jest też inny twórca. Drugie ogłoszenie dotyczy rozwoju umiejętności potworów i przeciwników. Czyżby w drodze było również DLC? Na to wychodzi.

Przypominamy, że Stellar Blade od Shift Up wyszło na rynek 26 kwietnia 2024 roku. Produkcja jest obecnie dostępna wyłącznie na PlayStation 5 i jest jedną z najciekawszych pozycji na tym sprzęcie. Gwarantuje nam dokładnie to, czego mogliśmy oczekiwać. Jest świetna grafika, charakterystyczna bohaterka i naprawdę przyjemna rozwałka. Wady? Zasadniczo brak!

Źródło: Reddit