Premierowy zwiastun Stellar Blade. Rozpoczynamy siekanie wrogów

Stellar Blade na nowym, premierowym zwiastunie

Już dziś premiera Stellar Blade — wyczekiwanej gry na wyłączność na PlayStation 5. Studio Shift Up stanęło na wysokości zadania i stworzyło miodną, wciągającą grę akcji. Aby jeszcze bardziej podsycić emocje wśród graczy, do sieci trafił nowy zwiastun produkcji — premierowy. Już teraz możemy zobaczyć nie tylko urywek samej rozgrywki, ale także kilka scen z gry. Te wprowadzą nas w sytuację fabularną, w ramach której należy ocalić spustoszoną Ziemię i obronić je przed wrogimi siłami siejącymi strach i zniszczenie.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy trailer:

Czy warto? Nie ma wątpliwości

Jeżeli z jakiegoś powodu nadal zastanawiacie się nad zakupem gry, to mam dla was dobre wieści. Produkcja zebrała już pierwsze recenzje i wystawione oceny są bardziej niż dobre. Recenzenci chwalą tytuł za niepohamowaną rozwałkę, świetną grafikę i masę akcji, która wylewa się z ekranu na każdym kroku. Gra była wyczekiwana przez masę osób na całym świecie i zdecydowanie spełniła pokładane w niej oczekiwania. Mówiliśmy, że to jedna z istotniejszych premier tego roku — to prawda.

Nie pozostaje nic innego, jak złapać swój egzemplarz. Tytuł dostępny jest tylko na PS5, zarówno w wersjach pudełkowych, jak i cyfrowych. Fizyczny egzemplarz zawiera dwustronną okładkę. Grę możecie kupić np. tutaj w pudełkowej wersji.

Źródło: YouTube