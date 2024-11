Stellar Blade z nowym DLC i trybem fotograficznym. Gratka dla fanów Nier: Automata

Nowe DLC do Stellar Blade i sporo nowości

Już za tydzień udostępniona zostanie aktualizacja do gry Stellar Blade, która przyniesie sporo dobrego. Po pierwsze, do gry trafi nowe DLC i to nie byle jakie. Nadchodzący dodatek połączy popularną produkcję z PS5 z NieR: Automata – grą, która poniekąd stanowiła ogromną inspirację dla twórców ze studia Shift Up. Twórcy współpracowali z reżyserami historii 2B i innych androidów, a jej efekt ma być “bardzo zadowalający”. O tym przekonamy się już niedługo. Dzięki dodatkowi do gry trafi m.in. kilkanaście przedmiotów inspirowanych dziełem PlatinumGames.

Poniżej możecie zobaczyć trailer omawianego dodatku. Jego premiera już niedługo – NieR: Automata DLC pojawi się na rynku 20 listopada, czyli w przyszłym tygodniu.

To jednak nie wszystko, bo twórcy dodadzą do gry również poprawioną synchronizację mimiki z kilkoma wersjami językowymi gry (francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, portugalskim i hiszpańskim). Co więcej, dostępny będzie też świetnie działający tryb fotograficzny. Przy jego pomocy będziemy tworzyć ciekawe ujęcia, wykorzystując do tego np. dowolność w ustawianiu naszej postaci i dopasowywaniu jej wyrazu twarzy.

Źródło: videogameschronicle.com