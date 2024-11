“Jedna z najlepszych gier na PS5 Pro”. Specjaliści są pewni

Wydawać by się mogło, że w kwestii gier ulepszonych do PS5 Pro, to Sony będzie miało przewagę. W końcu producent konsoli ulepszył praktycznie każdy swój hit z PS5, wydając stosowną aktualizację. A nawet jeśli to nie ich łatki okazałyby się najlepsze, kilka gier wspiera w końcu imponująca rozdzielczość 8K. Technologiczni eksperci z Digital Foundry po przeanalizowaniu praktycznie każdej większej gry po aktualizacji, wskazali jednak na dość zaskakującą pozycję.

Stellar Blade najlepsze na PS5 Pro

Stellar Blade to jedna z głośniejszych premier tego roku, dość kontrowersyjna koreańska gra akcji, która zasłynęła kusymi strojami głównej bohaterki. Produkcja jednak została bardzo pozytywnie przyjęta ze strony graczy. Nic dziwnego, że zbliża się premiera jej wydania na PC. W ostatnim czasie tytuł otrzymał również aktualizację wprowadzającą pełne wsparcie dla technologii z PS5 Pro.

I to właśnie ta łatka okazała się “jedną z najlepszych” jakie kiedykolwiek Digital Foundry widziało. Redakcja technologicznych specjalistów przeanalizowała wykorzystanie przez grę nowych funkcji, a w szczególności PSSR (skalowania rozdzielczości). Nie ma wątpliwości – jest po prostu świetnie.

Jest to świetny przykład dobrze wykonanego PSSR, oprócz zwiększonej wydajności. Biorąc pod uwagę, jak wiele innych gier wykazywało problemy podczas korzystania z PSSR do tej pory, Shift Up w zasadzie pokazuje, jak to powinno być zrobione; stworzyli świetnie wyglądającą grę, która teraz wygląda i działa płynniej niż pierwotnie. – podkreśla redakcja DF

Poniżej możecie obejrzeć cały film, w którym DF omawia ulepszenia Stellar Blade na PlayStation 5 Pro.

Źródło: PSU