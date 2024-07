Nadchodzi wyczekiwana nowość do Stellar Blade. Gracze będą zachwyceni

Nowość w Stellar Blade. Twórcy zapowiadają aktualizację

Przyznam, że podoba mi się sposób, w jaki twórcy ze studia Shift Up rozwijają swoją grę. Stellar Blade na PlayStation 5 od początku otrzymuje regularne wsparcie, gra jest szlifowana i otrzymuje nowe rzeczy. A mowa przecież o produkcji single, wobec której śmiało można by krótko po premierze “zawiesić buty na kołku”. Tak się jednak nie stało, dlatego posiadacze produkcji mogą notorycznie wypatrywać nowości. Tak jest i tym razem.

Twórcy gry wrzucili na Twitterze efektowne zdjęcie ze swojej gry z podpisem “Robi się gorąco, czyż nie?”, podczas gdy na fotografii widzimy główną bohaterkę gry w nietypowej pozie na tle wody i słonecznych, wakacyjnych realiów. Co może oznaczać taki wpis? Cóż, gracze nie mają wątpliwości.

Niemal na pewno do gry zmierza wyczekiwany tryb fotograficzny. Ten pozwoli nam w nietuzinkowy sposób uwieczniać wspaniałe chwile podczas rozgrywki. To jednak nie wszystko, bo gracze zauważyli też nowy strój Eve, który najpewniej też trafi do gry – może wspólnie z innymi skórkami. Idzie nowe, więcej nowego!

Źródło: Twitter