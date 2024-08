Steam rozdaje za darmo. Odbierajcie już teraz

Raz na jakiś czas pojawi się jakaś warta uwagi produkcja na Steam. Raz na jakiś czas pojawi się też możliwość zgarnięcia płatnej gry za darmo. Ale często możemy zyskać też inne prezenty.

Steam rozdaje dodatki do profilu!

Z okazji trwającej aktualnie wyprzedaży gier rytmicznych, Valve przygotowało kolejny podarunek dla graczy. Trzy darmowe przedmioty możecie obecnie przypisać do swojego konta w sklepie punktów Steam. Jedyne, co trzeba spełnić, aby móc odebrać prezent, to tak naprawdę tylko koniecznośc posiadania konta na platformie. Ale to chyba jasne, prawda?

W każdym razie fani gier rytmicznych mogą cieszyć się na wieść, że nowe wydarzenie obejmuje właśnie ten gatunek. Trzeba przyznać, że to nadal dość spora nisza w grach wideo, lecz da się znaleźć mnóstwo wartych uwagi tytułów, w tym sporo niezależnych gier, mogących potencjalnie wciągnąć nas na wiele godzin. My tu jednak nie o tym, bo promocja to jedna sprawa, a prezenty są czymś zupełnie innym.

Po udaniu się pod powyższy link, gracze zgarną za darmo trzy przedmioty do swojego cyfrowego profilu. Przede wszystkim zyskacie animowaną naklejkę “equalizer”, którą użyjecie m.in. w konwersacjach ze znajomymi. Jest także pulsująca, animowana ramka awatara i sam awatar, tym razem przedstawiający ścieżkę rytmiczną.

Sam festiwal rytmu trwa do 26 sierpnia, do godziny 19:00. Nie macie więc szczególnie dużo czasu, aby przejrzeć aktualne promocje czy rozegrać nowe dema na platformie. Do 26 sierpnia odbierzecie również darmową paczkę przedmiotów, więc radzę się pospieszyć.

Źródło: Steam