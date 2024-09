Nie tylko gry za darmo, ale też darmowe dodatki często pojawiają się na Steam. Wśród najnowszych DLC znajdziemy trzy do znanych i popularnych tytułów. Czwarty dodatek jest dla osób, które bawią się przy dopiero co udostępnionym Funko Fusion.

Podrzucaliśmy Wam już dzisiaj gry za darmo na Steam, w tym ciekawego FPS-a w klimacie science fiction, ale to nie koniec bezpłatnych prezentów. Oto świeżutkie dodatki do kilku tytułów. Bedzie coś dla fanów wielkich ciężarówek, wojennych strzelanek czy darmowej gry Angel Legion. Wszystkie posiadają bardzo dobre opinie na Steam, więc darmowe DLC są świetnym prezentem. Dodatkowo mamy paczkę do nowości w postaci Funko Fusion. Oto linki i krótki opis zawartości wszystkich paczuszek.

Dodatki do gier za darmo na Steam. Nowe DLC do pobrania

Na początek drugowojenny shooter Isonzo, który otrzymał właśnie darmowe rozszerzenie Montello. Otrzymaliśmy nową mapę, która przenosi walkę na farmy, do płonących lasów, zrujnowanych wiosek i wąskich okopów. Oprócz tego dodatek zawiera nowe bronie – niesławny karabin Mosin-Nagant i granat odłamkowy Schwerhandgranate. W przypadku tej gry, DLC nie musimy pobierać osobno. Dodatek pojawił się w grze w ramach aktualizacji. A kto nie grał w Isonzo, kupi grę w promocji za 77 zł z groszami w Instant Gaming.

Dalej mamy DLC do gier American Truck Simulator oraz Angel Legion (podstawowa gra jest darmowa na Steam). W przypadku gier o ciężarówkach dostajemy nowy pojazd Mack Pinnacle z wieloma możliwościami personalizacji, a osoby grające w Angel Legion mają okazję ubrać bohaterki w nową suknię.

Na koniec darmowy dodatek do Funko Fusion, czyli gry mającej swoją premierę na Steam w zeszły piątek 13 września. Tutaj możemy pobrać Team Fortress 2 Pack, w którym znalazły się cztery nowe postacie.

Funko Fusion – Team Fortress 2 Pack (DLC) – pobierz za darmo

