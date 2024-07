Steam pod ostrzałem. To szokujące, ile osób zatrudnia Valve

Steam to tajemniczy gigant

Obecnie to właśnie Steam od Valve jest największą platformą cyfrową do grania na PC. Ciężko jest być pecetowym graczem i nie posiadać kopii jakiejś gry w bibliotece tej platformy. A skoro o takim gigancie mowa, to nie zaskakuje fakt, że zaczęły pojawiać się wokół niego kontrowersje. Już jakiś czas temu Valve zostało oskarżone o monopolistyczne praktyki, a także o manipulowanie rynkiem gier wideo na PC. Zarzuty są różne, jedne dotyczą prowizji i cen, inne sposobów wywierania wpływu na deweloperów i tym samym kształtowania branży.

Co jednak najciekawsze, na skutek tej batalii, na jaw zaczęły wychodzić szalenie interesujące szczegóły dotyczące działalności Valve. Czy wiecie, ile przychodów generuje firma? Mniej więcej 6,5 miliarda dolarów rocznie — to ogromna liczba. Jest porównywalna do tego, co osiąga np. Electronic Arts, czyli wielki producent i wydawca. A wiedzieliście, że Valve zatrudnia zaledwie… 371 pracowników? W przypadku EA mowa o aż kilkunastu tysiącach.

Nad samym Steamem ma pracować zaledwie garstka ludzi, bo mowa o około 79 pracownikach. Ci ogarniają platformę, na której każdego roku pojawiają się dosłownie, tysiące nowych gier. Jak to może działać? To jedno z wielu pytań, jakie stawiają przeciwnicy Valve i działalności tej firmy.

