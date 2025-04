5 premier na Steam. Nie trzeba płacić, aby zagrać w te pozycje

Jeśli szukasz czegoś nowego do ogrania, a jednocześnie nie chcesz wydawać ani grosza, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Na Steam właśnie wylądowało pięć świeżych gier free-to-play, które możesz dodać do swojej biblioteki i sprawdzić zupełnie za darmo. Każda z nich oferuje coś innego, więc w teorii każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A nawet jeśli nie… no cóż, nie zaszkodzi spróbować – w końcu nie trzeba płacić.

Nowe gry za darmo na Steam:

Pierwszą nowością jest Endless Horizons, czyli „kosmiczny symulator życia”. Gracze wcielają się w odkrywców, którzy muszą „wypełnić swój bohaterki obowiązek”. Co to znaczy? No cóż… pomoc mieszkańcom i uratowanie świata, rzecz jasna!

Dla tych, którzy wolą coś bardziej zwariowanego, pojawił się Goofy Goober Simulator. To produkcja pełna chaotycznej zabawy, w której wcielasz się w Goofy’ego Goobera i wykonujesz totalnie absurdalne zadania. Twórcy postawili na humor i nieco dziwaczny styl rozgrywki, więc jeśli lubisz nietypowe produkcje, to warto dać jej szansę. Wygląda idiotycznie, ale zbiera zaskakująco solidne oceny.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć także Carambola – gry o medytacyjnym klimacie, w której odkrywasz tajemniczy świat poprzez interakcję z otoczeniem. Całość skupia się na myśleniu i rozwiązywaniu zagadek, ale tytuł ten niestety dedykowany jest wyłącznie goglom VR. Project 0.1 jest kolejną ciekawą premierą, bo to nowe podejście do szalenie popularnych gier w stylu Vampire Survivors.

Na koniec mamy Bell Bot, czyli grę, w której wcielamy się w… robota rozwożącego jedzenie. Musimy dowozić jedzenie, unikając jednocześnie niebezpieczeństw. Trochę kojarzy mi się to z Goat Simulator, ale chyba taki właśnie był zamysł.

