Mocne uderzenie! 15 genialnych bijatyk na Steam w promocji, Mortal Kombat 11 za 7,29 zł

Zawsze da się tanio pobawić przy komputerze. Ostatnio prezentowałem Wam gry za darmo oraz 20 tytułów do 5 zł na Steam i wierzcie mi, że na liście znalazło się wiele świetnych gier, nie tylko indyków. Zaczęliście jednak prosić w komentarzach o promocje konkretnych gatunków gier, więc pomyślałem, że pomysł jest całkiem fajny. Dzisiaj przedstawiam zatem gry szybkie, brutalne i krwawe, choć czasem będzie też nostalgicznie. Są na sali fani “nawalanek”?

Jeśli lubisz bijatyki i chciałbyś uzupełnić swoją bibliotekę gier na Steam w coś dobrego i taniego, nie ma problemu. W niskiej cenie możemy zagrać w naprawdę porządne produkcje, w tym kilka perełek AAA. Oto najlepsze promocje na gry walki, które wybrałem dla Was ze sklepu Instant Gaming. Za wszystkie klucze zapłacimy przez BLIK.

Mortal Kombat 11

Osobiście uważam MK11 za najlepszą okazję tego zestawienia, choć pewnie dlatego, że po prostu od zawsze byłem fanem tej serii. W pierwszą część zagrywałem się jeszcze na automatach oraz konsoli SEGA Mega Drive, lecz zostawmy prehistorię, ponieważ “jedenastka” to współczesna i genialna bijatyka z 2019 roku, która po raz kolejny rozwaliła system. Mamy tutaj to co lubimy, czyli krwawą walkę z brutalnymi Fatality, powracające postacie oraz całkiem nowe twarze oraz bogaty w cutscenki tryb fabularny oparty o trwającą ponad 25 lat epicką sagę. Dla spragnionych najnowszej odsłony serii z tego roku podrzucam przy okazji link do wypasionej edycji Mortal Kombat 1 Premium w niskiej cenie.

Injustice 2

Kogo natomiast mdli od Fatality, ma świetną okazję zgarnąć mniej brutalną, ale równie mocną bijatykę Injustice 2. Spotkamy się tutaj na arenie walki z ulubionymi postaciami uniwersum DC, zatem będzie Batman, Superman, Supergirl czy Harley Quinn i Wonder Woman. Dodam, że grę stworzyło NetherRealm Studios, czyli ten sam zespół, który odpowiada za najnowsze odsłony cyklu Mortal Kombat.

Soulcalibur VI

A teraz zmieniamy klimaty na bardziej azjatyckie, ponieważ jako trzecią mocna bijatykę chcę Wam polecić Soulcalibur VI. To jedna z kultowych marek, która powróciła w 2018 roku i był to powrót bardzo udany. Podczas walk możemy używać różnych broni białych, jak miecze, młoty, topory, sztylety, szable czy kije. Warto wspomnieć, że jedną z grywalnych postaci jest tutaj sam Geralt z Rivii, bohater serii Wiedźmin.

Dead Or Alive 6

Szkoda, że seria Dead or Alive zatrzymała się póki co na szóstej odsłonie, która została wydana w 2019 roku. Jeśli wcześniej nie mieliście styczności z tą marką, szósta odsłona jest najlepsza na początek i to nie tylko dlatego, że jest najnowsza. Twórcy zakładali, że ta część ma być “świeżym startem”, więc przygotowali ją tak, by była bardziej przystępna dla początkujących graczy. Mamy tutaj np. dedykowany przycisk ułatwiający wykonywanie efektownych ataków oraz kombosów. Oczywiście starzy wyjadacze nie muszą korzystać z ułatwień i bawić się na najwyższym poziomie trudności.

Tekken 7 / Tekken 8

Któż nie słyszał o marce Tekken! Seria cieszy od lat kolejne pokolenia graczy i pamiętam jeszcze, jak ogrywałem demo Tekken 3 na “demonstracyjnej” płytce pierwszej konsoli PlayStation. Na szczęście marka jest wciąż żywa, czego wyrazem jest najnowsza ósma odsłona ze stycznia 2024 roku. Jednak uważam, że siódemka z 2017 roku jest nadal bardzo mocną propozycją dla fanów bijatyk, tym bardziej że możemy ją mieć za niecałe 24 zł. Poniżej podrzucam linki do różnych edycji Tekken 7 oraz podstawowej wersji Tekken 8.

