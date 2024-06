Lumia może powrócić. Kultowy smartfon Nokii znowu w modzie?

Nokia Lumia – mówi wam to coś? To dla wielu kultowa seria smartfonów, która wyprodukowana została przez fińską firmę kilkanaście lat temu. Urządzenia działały na bazie Windowsa i cieszyły się w niektórych kręgach wielką popularnością. Chociaż Nokia sama w sobie wycofała się z wyścigu nowoczesnych telefonów, to ten model już niedługo ponownie zawita na rynku.

Wielki koncern chce powrotu kultowego smartfona. To Nokia Lumia

Nokia Lumia powróci, choć niekoniecznie za sprawą samej fińskiej firmy. Ta bowiem należy do koncertu HDM Global, który to wymarzył sobie ponowne stworzenie modelu z serii, która przed wieloma laty cieszyła się na rynku popularnością. Z czasem Nokia zaczynała słabnąć i odstawać od konkurencji. Wspomniana seria została pogrzebana, a użytkownicy stopniowo przenosili się na urządzenia z Androidem lub iOS.

Wszystko wskazuje jednak na to, że czeka nas epicki powrót:

HMD Global Plans to Return Nokia Lumia: A Nostalgic Reboot with Modern Features https://t.co/2VAM1YrFKX — Roman Surtida (@rsurtida) June 12, 2024

O jakim telefonie mówimy? Według planów HMD Global, nowa Lumia ma być w pełni dostosowanym do obecnych standardów urządzeniem. Chociaż seria i najpewniej wygląd będzie nawiązywać do klasyka, to podzespoły będą jak najbardziej nowoczesne. Póki co mówi się o:

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

12GB pamięci RAM

Aparat główny 108 Mpix

Bateria 4900 mAh i ładowanie 33W

Nostalgiczny reboot ma zostać utrzymany w biznesowym stylu, co na pewno trafi do części użytkowników. Będzie to z pewnością ciekawy zabieg, bo w obecnej dominacji Samsunga i Apple przyda się jakikolwiek powiew czegoś nowego.

Źródło: komputerswiat.pl