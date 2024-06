Przestrasz się za 5 zł. 15 dobrych horrorów i gier mroku na Steam

Jeśli lubicie się bać, zapraszamy na przegląd promocji na horrory i inne straszne gry na Steam. Proponujemy tanie gry, po kilka złotych, które posiadają przynajmniej dobre oceny. Część z nich to natomiast świetnie przyjęte i czasem mało znane produkcje.

Horrory, survivale, straszne przygodówki i strzelanki na Steam

Tuż przed weekendem zapraszamy na horrory i inne gry podnoszące tętno, które kupimy za maksymalnie 9 zł z groszami. Większość z nich nie kosztuje nawet “piątaka”. Wybraliśmy tym razem 15 tytułów (klucze na Steam) z dobrymi lub bardzo dobrymi ocenami. Znajdziecie tutaj grę mocno czerpiącą z marki Resident Evil, straszne strzelanki, coś do kooperacji i grania w samotności. Oprócz większych tytułów, prezentujemy również te niezależne, których możecie nie znać, a będąc fanami horrorów możecie to tanio nadrobić.

A jeśli chcecie zobaczyć również tanie gry na Steam z innych gatunków, w tym wiele perełek AAA, warto zajrzeć na naszego wcześniejszego zestawienia, gdzie wybraliśmy 20 wielkich przygód i szybkiej akcji, gdzie każdy z tytułów kosztuje maksymalnie 20 zł.

Wszystkie prezentowane w dzisiejszym zestawieniu gry na Steam kupimy w sprawdzonym sklepie Instant Gaming, który umożliwia płatność np. poprzez BLIK.

Maid of Sker (Oceny na Steam – 92% pozytywnych opinii)

Zestawienie zaczynamy od “Dziewczyny ze Sker”, czyli pierwszoosobowego survival horroru przenoszącego nas do hotelu o makabrycznej historii. Akcja rozgrywa się w 1898 roku, gdzie w opuszczonym budynku stawiamy czoła Milczącym. Co gorsza, naszą jedyna szansą na rozwikłanie tajemnicy i ucieczkę jest ukrywanie się przed wrogami, którzy są niesamowicie szybcy. Dużą rolę odgrywa tutaj dźwięk, dzięki któremu możemy zlokalizować przeciwników. Polecamy więc zagrać z słuchawkami.

Fobia – St. Dinfna Hotel (Oceny na Steam – 87% pozytywnych opinii)

Kto jednak woli postrzelać do wrogów, może zamiast Maid of Sker zdecydować się na Fobia – St. Dinfna Hotel. Podobnie jak w poprzednim tytule, tak i tutaj akcja rozgrywa się w przerażającym hotelu. Wcielamy się w dziennikarza, który postanawia zbadać sprawę tajemniczej sekty w małym miasteczku Treze Trilhas. Zatrzymujemy się w mrocznym hotelu i wkrótce okazuje się, że rządzą tutaj siły nadprzyrodzone. Musimy wydostać się z potrzasku, odwiedzając różne linie czasowe tego samego ponurego miejsca.

Forewarned (Oceny na Steam – 91% pozytywnych opinii)

Oglądając po raz pierwszy zwiastun Forewarned nie spodziewaliśmy się, że gra tak chwyci. Jednak jak widać po ocenach na Steam, jest bardzo dobra, a jej popularność wynika m.in. z tego, że możemy pograć w kooperacji do 4 osób ze znajomymi. Samotnie lub razem z ekipą zapuszczamy się w ruiny starożytnego Egiptu, gdzie czekają na nas nie tylko skarby, ale i pradawne zło.

2Dark (Oceny na Steam – 82% pozytywnych opinii)

2Dark to horror, survival, przygodówka i skradanka w jednym. Za grę odpowiada twórca Alone in the Dark, co powinno być dla Was dodatkową rekomendacją. Gra posiada bardzo ciężki klimat i opowiada o kryminologu, który 17 lat wcześniej stracił żonę i dzieci. Kobieta została zamordowana przez nieznanych sprawców, a dzieci porwane. Nasz bohater wciąż szuka odpowiedzi na pytania, poszukując swoich pociech. W tym celu tropi seryjnych morderców, przemierzając kryjówki zbrodniarzy.

Them and Us (Oceny na Steam – 79% pozytywnych opinii)

Oto i obiecana gra nawiązująca do serii Resident Evil. Them and Us mocno wzoruje się na wcześniejszych odsłonach znanej serii, czy to pod względem zagadek, czy też sposobu prowadzenia akcji. Przenosimy się do 1978 roku, wcielając w dziewczynę imieniem Alicja. Po wypadku autobusu wkraczamy w surrealistyczny i śmiercionośny koszmar, pełny zombiaków. Fajną opcją jest tutaj wybór “widoku”, z jakim chcemy zagrać. Można przejść grę ze statycznie umieszczona kamerą, lub zza postaci czy w trybie pierwszoosobowym!

