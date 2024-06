Weekend tanich gier na Steam, EA i Ubisoft. Do 10 zł Dead Space, Steelrising, Assassins Cread czy Prince of Persia

Macie kilka złotych i nic nowego do ogrania na PC? Wybraliśmy 10 gier, które umilą Wam czas na weekend i nie obciążą portfela. Wśród nich znajdziemy choćby Steelrising na Steam za 5,44 zł.

Pora sprawdzić, co taniego znajdziemy w grach na PC tuż przed weekendem. Przejrzeliśmy gry do 10 zł w promocji Instant Gaming, z czego wybraliśmy 10 tytułów, których wcześniej jeszcze nie polecaliśmy. Oprócz dużych i znanych gier AAA polecamy również mniej znane produkcje AA. Takie, które dostarczą sporo solidnej akcji, a czasem nawet spowodują ciarki strachu na plecach.

Promocje na gry Steam, Ubisoft i EA. Tanie klucze do 10 zł

W naszej polecanej dyszce znajdziemy zarówno nowe, jak i starsze, kultowe już wielkie produkcje. Zaczynamy od świeżej jeszcze przygodowej gry akcji z elementami GPG, która oferuje piękny i zarazem mroczny klimat. Powitajcie taniutkie Steelrising!

Steelrising (PC) w promocji

Gra zaprasza nas do alternatywnej wersji Paryża u progu rewolucji. Wcielamy się w żeński automaton o imieniu Aegis, który pod rozkazami Marii Antoniny musi odnaleźć twórcę mechanicznej armii zagrażającej miastu. Maszyny podlegają z kolei królowi Ludwikowi XVI, który jest gotów utrzymać władzę za wszelką cenę. Steelrising oferuje bardzo szybką akcję z walkami soulslike, które prowadzimy za pomocą różnych broni. Możemy posyłać wrogów do piachu za pomocą młota, muszkietu czy zestawu mieczy, ale również bojowego wachlarza i innego bardziej egzotycznego oręża.

Assassin’s Creed: Liberation HD (PC) w promocji

Marka Assassin’s Creed jest wciąż żywa i obecnie czekamy na najnowszą odsłonę Shadows, której mapa ostatnio przedostała się do sieci. Młodsi gracze, którzy chcą sobie przypomnieć jedną ze starszych części, mogą sięgnąć po odświeżoną wersję Assassin’s Creed: Liberation, której pierwotna wersja została wydana na PlayStation Vita. Poprawiona graficznie, lecz również gameplay’owo, produkcja pozwala nam wcielić się w ciemnoskórą mieszkankę Nowego Orleanu, która postanawia walczyć o wolność i sprawiedliwość w szeregach Asasynów. Tytuł oferuje to, do czego przyzwyczaiła nas marka Ubisoftu. Mamy zatem otwarty świat, sporo skradania, eksploracji oraz walki. Warto poznać ten tytuł, jeśli wcześniej nie mieliście okazji.

ShootMania Storm (PC) w promocji

Wśród proponowanych dzisiaj promocji postanowiliśmy umieścić również coś mniej znanego. Pierwszym z takich tytułów jest ShootMania Storm, czyli sieciowy shooter od twórców niezwykle popularnej serii gier wyścigowych Trackmania. Zasady gry są bardzo proste. Na polu walki stają dwa zespoły, czerwony i zielony, które konkurują ze sobą w różnych trybach zabawy. Wśród nich jest np. Battle Mode polegający na przejmowaniu kontroli nad flagami przeciwnika. Kwintesencją rozgrywki i zarazem kluczem do zwycięstwa jest odpowiednie zarządzanie dwoma wskaźnikami: energią uzbrojenia oraz kondycją bohatera. Po kilku strzałach energia spada do zera, więc musimy poczekać aż się “podładujemy”, a kondycja umożliwia nam bardzo szybkie poruszanie po mapie. Jeśli nie zdołamy celnie strzelać i będziemy przesadzać z szybkością, możemy pożegnać się z wygraną.

Dead Space (2008) na PC w promocji

Choć ten klasyczny horror został niedawno odświeżony graficznie, oryginalna wersja z 2008 roku nadal wygrywa tym, że jest tania i możemy w nią zagrać na tosterze. Kto nie dysponuje więc mocnym PC, a chciałby przeżyć jedną z najlepszych przygód science fiction, niech sięga po kluczyk poniżej za 4,35 zł. Gra opowiada historię Isaaca Clarke’a, inżyniera wysłanego na kosmiczny statek górniczy z zadaniem zbadania sygnału ratunkowego. Okazuje się, że ratować nie ma kogo, ponieważ cała załoga została zabita, a ich ciała przejęły agresywne pasożyty.

Metro Redux Bundle (PC) w promocji

To paczka dwóch odświeżonych hitów w klimacie postapokaliptycznym. Za naprawdę małą kasę zgarniamy Metro 2033 Redux oraz Metro: Last Light Redux. W dobie wszędobylskich strzelanek online, tutaj dostajemy kapitalne i długie gry oparte na kampanii dla jednego gracza. Odwiedzimy zrujnowane tunele moskiewskiego metra oraz dalekie pustkowia wyniszczonej wojną nuklearną Rosji.

