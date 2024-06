Gdyby nie PS4 i PS5, rynek gier na PC stałby w miejscu – uważa główny architekt konsol

Zazwyczaj mówi się, że to rosnący rynek PC powoduje mistyczną “nową jakość” w grach. Mark Cerny uważa jednak, że to PS4 “pobudziło” PC do rozwoju.

Dość dziwne słowa pochodzą od Marca Cerny’ego, głównego inżyniera ostatnich generacji sprzętu do grania od Sony. I faktycznie mogą one wywołać konsternację wśród graczy i zapaleńców technologii.

PS4 sprowokowało PC do rozkwitu?

Do tej pory zwykło się mawiać, iż rozkwit nowych technologii powstałych przede wszystkim dla komputerów osobistych prowokuje do działania także twórców innych platform. Komputery nieustannie się rozwijają, dostają coraz to nowsze dedykowane technologie jak choćby funkcje RTX, DirectX czy wszelkie innego rodzaju rzeczy software’owe i hardware’owe. Także z twierdzeniem, że technologie obecne na PC popychają gaming na konsolach ciężko się nie zgodzić. Innego zdania jest jednak Mark Cerny, główny architekt PS4, PS Vita czy PS5.

Lubię myśleć, że od czasu do czasu wskazujemy nawet drogę szerszej branży, a nasze wysiłki przynoszą korzyści także graczom na PC. To bardzo techniczny przykład, ale na PS4 mieliśmy bardzo wydajne interfejsy GPU, co mogło zachęcić DirectX do zwiększenia wydajności. – powiedział Cerny dla gamesindustry.biz

To już dość dziwne założenie. Wedle inżyniera DirectX 12 miałby powstać jako odpowiedź PeCetów na technologie obecne na PlayStation 4. Tyle że konsola jeszcze w momencie premiery uznawana była za względnie “słabszą” (a już z pewnością niezbyt rewolucyjną). Co ciekawe, Cerny ma podobnie zdanie na temat PS5 i obecnego tam dysku SDD. A standard ten na komputerach panuje już od wielu, wielu lat.

Patrząc na coś bardziej konsumenckiego, uważam, że wypuszczenie PS5 w 2020 roku z bardzo wydajnym zintegrowanym dyskiem SSD wywarło presję na świat PeCetów, aby odpowiednie API DirectStorage trafiło w ręce graczy. – dodał Cerny

W szerszym aspekcie łatwo znaleźć tu inne wątki, których Cerny nie poruszył. Jak choćby zamkniętą architekturę konsol czy ograniczony system, na którym są oparte. Niemniej trzeba przyznać rację, iż integracja podzespołów i gier z PlayStation na PC idzie Sony coraz lepiej. We współczesnym świecie pod względem gamingu konsole faktycznie doścignęły komputery osobiste, choć może niekoniecznie te z najwyższej półki cenowej.

