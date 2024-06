Valve pozwane na 843 mln dolarów za zawyżanie cen gier na Steam

Nowe gry na platformie Steam potrafią w złotówkach kosztować nieproporcjonalnie więcej niż ceny w dolarach czy nawet euro. Nawet UOKiK ogłosił, że coraz większa liczba wydawców i twórców własnoręcznie obniża swoje ceny w związku z głośną akcją.

Valve i Steam mają problem w Wielkiej Brytanii

Teraz platformie i samej firmie Valve dostało się w Wielkiej Brytanii, gdy Vicki Shotbolt, działaczka na rzecz praw cyfrowych złożyła 5 czerwca 2024 roku pozew o 656 milionów funtów (839 milionów dolarów) wobec amerykańskiej korporacji z ramienia Competition Appeal Tribunal (tamtejszego odpowiednika polskiego regulatora cen i konkurencji).

Na specjalnej stronie internetowej znajdziemy dokładne informacje, o co tak naprawdę chodzi i z czym musi zmierzyć się Valve. Korporacja jest oskarżana o sztuczne zawyżanie cen gier wideo na rynku brytyjskim. Praktyka ma składać się z trzech filarów, a pozew dotyczy każdego z nich.

Uważamy, że Valve Corporation nieuczciwie odcięła konkurencję od gier na PC i treści w grach, co oznaczało, że klienci z Wielkiej Brytanii płacili za te produkty zbyt dużo. – twierdzą powodowie

Po pierwsze – z powodu pobieranej prowizji przez Valve (wynoszącej na ten moment 30%), gracze muszą po prostu płacić więcej. W ten sposób firma ma sztucznie zawyżać ceny. No i jest jeszcze zakaz wydawania tych samych gier na innych platformach w cenie niższej niż ta na Steam. Dodatkowo wewnętrzne transakcje w grach wideo muszą również przechodzić przez cyfrową platformę od Valve. “Doprowadziło to do tego, że konsumenci w Wielkiej Brytanii płacą zbyt dużo za gry na PC i dodatki do nich, a także umożliwiło gigantowi gier dalsze pobieranie nadmiernej prowizji – do 30% – od wydawców” – czytamy.

Sprawą zajmuje się firma prawnicza Milberg London. Tak, także oni obecnie pracują nad pozwem zbiorowym przeciwko Sony o wartości 5 miliardów funtów.

