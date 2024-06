Pyrkon wystartował. Gigantyczne kolejki na ulicach w Poznaniu

Już dziś w Poznaniu rozpoczął się kolejny Pyrkon, czyli festiwal dla miłośników fantastyki, książek, komiksów i wszystkiego, co związane jest z wyjątkowym obliczem popkultury. Na ulicach miasta zagościły tysiące osób, które od rana ustawione były w kolejce do wejścia.

Poznań stolicą fantastyki. Czas na Pyrkon

Jak co roku nadszedł czas na rozpoczęcie kolejnej edycji gigantycznej imprezy dla fanów fantastyki i nie tylko. Dokładnie dziś, czyli 14 czerwca rozpoczął się Pyrkon. Impreza jest jedną z największych w Europie, a w ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 52 tysiące osób. Czy tym razem uda się pobić ten wyśrubowany wynik? Sądząc po kolejkach, na brak odwiedzających organizatorzy nie będą narzekać.

Na @pyrkon w tym roku przyszło co najmniej 5 osób pic.twitter.com/5GDjvzn9vs — Mikołaj Silv4n Sinacki (@Silv4nn) June 14, 2024

Festiwal fantastyki to nie tylko zwiedzający, lecz również masa wystawców i wydarzeń towarzyszących. W tym roku w programie znajdziemy m.in. strefę tatuażu, strefy tematyczne (np. LEGO, gry wideo, komiksy, książki) czy masę konkursów i spotkań z ciekawymi goścmi. Ważnym elementem wydarzenia są też prelekcje, na które zapisy ruszyły już jakiś czas temu.

Gigantyczna !!!!kolejka po odbiór biletów na Festiwal Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. To co widzicie na filmie to „tylko” 1/4 kolejki!!!!! Film nagrała moja żona Agnieszka cosplayerka :)⁦@RadioZET_NEWS⁩ pic.twitter.com/hOs8IRguFd — Michał Dzienyński (@MDzienynski) June 14, 2024

Twórcy chwalą się liczbami. Tym razem impreza to:

Ponad 1500 punktów programu

Powierzchnia targowa wynosząca 75000 metrów kwadratowych

Ponad 300 wystawców

Całodobowy games room

Wystawy, sceny plenerowe

Wioski miłośników poszczególnych uniwersów

Maskarada

…i wiele innych!

Tegoroczny Pyrkon potrwa do 16 czerwca, czyli do najbliższej niedzieli. Kto z was wybrał się do Poznania i zameldował się już na najnowszej edycji imprezy?

