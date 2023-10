Steam zdradza swoje tajemnice — ale nie do końca

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Steam proponuje wam określony rodzaj gier, lub nawet konkretne tytuły? Główna strona platformy od Valve pełna jest propozycji tytułów, które warto ograć. Biorą się one nieprzypadkowo, bo za całością poleceń stoi pewien zaawansowany mechanizm. Wbrew złośliwym opiniom, platforma nie oferuje sprzedaży „miejsc premium” lub zwiększonej ekspozycji. O sposobie promowania gier wypowiedział się Erik Peterson z zespołu biznesowego.

Jego zdaniem, Steam ma zaskakiwać. Platforma oferuje specjalny system analizowania naszych gustów i preferencji, dzięki czemu każdy gracz ma szansę na otrzymanie idealnego polecenia gry. Chodzi o ten moment po wejściu do sklepu, gdy naszym oczom ukazuje się gra wprost skrojona pod nas. Algorytmy platformy analizują to, co lubimy i w jakie gry chcemy grać, lub graliśmy wcześniej. To metoda znana np. z platform streamingowych.

Naszym celem w przypadku Steam jest dopasowywanie gier do graczy, którzy je pokochają. Bardzo ważne jest dla nas, aby gracze ufali, że gdy zobaczą grę w sklepie Steam, będzie ona dla nich istotna i interesująca. Erik Peterson

Nie ma zatem mowy o sprzedawaniu miejsc premium ani niczego w tym rodzaju. Na tym jednak promowanie się nie kończy. Steam co tydzień wybiera niezbyt znane tytuły, które mają potencjał na stanie się sprzedażowymi hitami. To właśnie w ten sposób rynek gier PC tak często obradza w perełki, które w zasadzie wzięły się znikąd. No dobra, może nie z próżni, a z mniejszych studiów deweloperskich. Chodzi ostatecznie o to, aby szansę miały wszystkie gry, które są obiektywnie ciekawe i dobre.

Jednym z niezawodnych i dokładnych sposobów pomiaru zainteresowania graczy, jaki odkryliśmy, są przychody. Kiedy grupa graczy spędza czas i pieniądze na Twojej grze, jest to naprawdę silny sygnał dla Steam, że może być interesująca także dla innych graczy. Erik Peterson

Co wpływa na polecanie gier?

Co ciekawe, istnieją czynniki, które zdaniem społeczności wpływają na ekspozycję gry na Steam, podczas gdy w rzeczywistości odgrywają znikomą rolę. Mowa tu np. o dacie wydania. Wbrew pozorom, Valve nie chce karać starszych gier. Ta nie musi też mieć wyłącznie pozytywnych recenzji, bo za próg przyjęto 40% pozytywnych ocen. Nie ma też znaczenia wydanie gry ze wczesnego dostępu. Wpływa z kolei lokalizacja gry, bo nonsensem byłoby polecanie graczom tytułów w językach, którymi się nie posługują — choć to może wyglądać różnie, jeżeli mamy do czynienia z hitem.

A jak wy oceniacie algorytmy Steam? Czy udało im się polecić wam jakąś nietypową perełkę?