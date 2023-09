Przez najbliższy miesiąc na Steam dostępna będzie darmowa gra. We Were Here Expeditions: FriendShip ucieszy z pewnością fanów łamigłówek, jak i miłośników innych części dobrze ocenianej serii.

W ciągu najbliższego miesiąca posiadacze kont na platformie Steam będą mogli odebrać ciekawą produkcję — zupełnie bez opłat. Darmowa gra to We Were Here Expeditions: FriendShip, czyli tytuł ze znanej i lubianej serii gier dla fanów łamigłówek i kooperacji. Seria We Were Here od początku zachęcała graczy do wspólnej zabawy z drugą osobą. Teraz będziecie mieli okazję faktycznie spróbować się w tej grze pełnej zagadek i nie tylko.

We Were Here Expeditions: FriendShip to samodzielne wydanie, które pozwala dwójce graczy na wybranie się do parku rozrywki, w którym czekają na nich tajemnice i łamigłówki. Przed rozgrywką warto zaopatrzyć się w towarzysza i działający mikrofon, ponieważ zabawa odbywa się w ramach sieciowej kooperacji. Tutaj znajdziecie trailer tej ciekawej gry.

Aby odebrać darmową grę na Steam, wystarczy zalogować się na swoje konto. Następnie trzeba wyszukać tytuł z poziomu sklepu. Grę We Were Here Expeditions: FriendShip bez problemów dodacie do swojego konta jako darmowy tytuł. Warto pamiętać, że oferta jest ważna przez miesiąc. Na skorzystanie z niej macie czas do 13 października 2023 roku.