40 gier na Steam od 4 do 26 zł. Przetrwaj horror, apokalipsę i ataki zombie

Prezentujemy 40 promocji na gry Steam, które możesz mieć w swojej bibliotece za bardzo małą kasę. Postaraliśmy się wybrać te najlepsze w pułapie do 26 zł, które poruszają tematykę przetrwania. Czekają nas horrory, strzelanki, przygodówki oraz wielkie i mniejsze gry akcji.

Po 30 najlepszych grach RPG do 4 zł zapraszamy na kolejny przegląd promocji, ale tym razem naszym kluczem doboru tytułów było “przetrwanie i zombie”. Nie ważne, czy uciekamy przed nieumarłymi, czy próbujemy przeżyć w postapokaliptycznym świecie lub po prostu w niesprzyjających warunkach. Oto gry Steam, w których zmysł survivalu na pewno się przyda.

Jednocześnie przypominamy o dużych bezpłatnych grach, które pojawiły się na Steam dosłownie przed momentem. Znajdziecie je, oraz wiele mniejszych produkcji, w naszym dziale “gry za darmo“.

A kto przyszykował już drobniaki, niech przegląda wszystkie polecane dzisiaj gry w promocji. Klucze Steam oferuje zaufany i wielokrotnie przez nas sprawdzony sklep Instant Gaming.

Spróbuj przetrwać 40 razy! 40 gier Steam w promocji (część I)

Wiele z powyższych tytułów z pewnością znacie i wypadałoby polecić, jako najciekawsze, przede wszystkim gry z serii F.E.A.R, Resident Evil, Metro czy S.T.A.L.K.E.R. Jednak zaczniemy od czegoś mało znanego, co może “nie leżało” za blisko survivalu, ale jednak ma w sobie ten dreszczyk zaszczucia i pośpiechu, by uniknąć śmierci. Mowa o…

Broken Pieces

Gra nawiązuje do lat 90. i widać w niej lekkie inspiracje słynną marką Resident Evil, zwłaszcza pod względem zagadek oraz sposobu ukazania akcji. Wcielamy się tutaj w Elise trafiającą do francuskiej nadmorskiej wioski, która znajduje się poza biegiem czasu. Broken Pieces jest pełne eksploracji, zjawisk paranormalnych i walki. Tylko pamiętajcie, by koniecznie wrócić do domu przed zapadnięciem zmroku, ponieważ nocy możecie nie przeżyć.

Metro Redux Bundle

Kto nie przetrwał jeszcze postapokalipsy w moskiewskim metrze, powinien szybko nadrobić zaległości. Polecany pakiet zawiera dwie odświeżone gry z serii Metro, a kosztuje tylko 8 zł z groszami. Niezorientowanym szybko przypomnę, że oba tytuły to strzelanki FPS z elementami RPG i survival horroru, oparte na motywach bestsellerowej powieści Dmitrija Głuchowskiego.

Resident Evil 3 Remake

Jeśli Metro jest obowiązkiem dla fanów post-apo, to Resident Evil 3 jest obowiązkiem dla osób odnajdujących się w klimatach zombie. Studio Capcom dostarczyło nam rewelacyjny remake dawnego hitu, z licznymi zmianami oraz nowościami w rozgrywce. Nic tylko brać i grać.

Kolejne 20 gier w promocji o przetrwaniu, zombie i ucieczce przed mrokiem na drugiej podstronie.