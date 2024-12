Darmowe prezenty od Steam. Kilka chwil i już są Wasze

Fani kolekcjonowania i zbierania mogą odetchnąć z ulgą, bowiem także na Zimową Wyprzedaż Valve przewidziało atrakcje wprost dla nich. Jeśli akurat ktoś lubi korzystać (czy po prostu podziwiać) z naklejek na platformie Steam, zapewne ucieszy się na wieść, że może zgarnąć zestaw aż 9 takich przedmiotów za darmo.

Steam rozdaje prezenty

Co trzeba zrobić? To bajecznie proste – wystarczy udać się na główną stronę wyprzedaży i znaleźć sekcję z polecanymi grami z kolejki odkryć. Za jedno wypełnienie całej kolejki otrzymacie trzy naklejki. Musicie więc trzy razy przejrzeć listę (nie bójcie się, nie trzeba nic kupować ani dodawać do listy życzeń), a cały komplet będzie Wasz. Poniżej bezpośredni link do wyprzedaży.

Niestety, choć to zawsze jakiś prezent, blednie w porównaniu z kartami kolekcjonerskimi z poprzednich lat. Nie wiedzieć czemu, ale platforma kompletnie z nich zrezygnowała. A szkoda, bo wtedy kolekcjonerzy mieli jeszcze więcej zabawy, a czasami dawało się je przecież również sprzedawać bądź nimi wymieniać.

Warto też zaznaczyć, że ruszyło głosowanie na najlepszą grę roku 2024 zdaniem graczy na Steam. Jest też podsumowanie roku. Za jego przejrzenie możecie zgarnąć specjalną odznakę i 50 punktów doświadczenia do profilu.

Jeśli to Was nadal nie przekonuje, to może zrobią to gry za darmo? Fanatical rozdaje wyjątkową pozycję w wersji klucza na platformę Valve. Epic Games Store umożliwia zgarnięcie megahitu z 2023 roku, a do tego wszystkiego jest też Amazon Prime Gaming z najnowszą ofertą.

Źródło: Reddit