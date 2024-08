Gra za darmo na Steam. Odbierz dzisiejszą wyścigową premierę

Bezpłatne gry to popularny temat, a my jak zawsze podrzucamy Wam codziennie kolejne tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Na Steam pojawiła się właśnie kolejna produkcja do pobrania za free. Ta gra za darmo powinna przypaść do gustu miłośnikom czterech kółek, choć jeszcze za wcześnie by stwierdzić, czy rzeczywiście prezentuje wysoki poziom pod względem rozgrywki. Musimy poczekać na pierwsze oceny użytkowników, albo… po prostu samemu pobrać tytuł i przekonać się osobiście, co jest wart.

Natomiast na pewno warto zainteresować się wczorajszym zestawem 5 darmowych gier, które wczoraj przedstawialiśmy. To małe produkcje, lecz część z nich zdobywa bardzo pozytywne noty. Poniżej zobaczycie z kolei dzisiejszą bezpłatną premierę na Steam.

Gra za darmo na Steam. Nowe wyścigi do pobrania

Real Car Drift Racing to kolejne darmowe wyścigi, które mamy okazję przedstawić w ostatnim czasie. W lipcu mieliśmy premierę dużego tytułu Asphalt Legends Unite. Ten dzisiejszy jest o wiele mniejszą produkcją niezależną, ale jak za darmo, to czemu by nie spróbować?

Opis gry Real Car Drift Racing na platformie Steam jest dosyć zdawkowy, lecz możemy dowiedzieć się, że możemy tutaj ścigać się i driftować, aby zdobyć przydatne punkty do odblokowania i dostosowania ponad 100 pojazdów. Do objechania mamy otwarty świat Dzikiego Zachodu, pełen sekretów i dróg do opanowania. Przed startem możemy wybrać bohatera, są też tabele rankingowe i oprócz zabawy singleplayer również tryb multiplayer.

Na poniższym zwiastunie zobaczycie kilka przykładowych aut, które zostały nawet nieźle wykonane pod względem wizualnym. Oprócz tego jest migawka z jazdy o zmierzchu, więc możemy spodziewać się nie tylko skwarzącego słońca, ale i jazdy nocnej.

Real Car Drift Racing (PC) – pobierz za darmo na Steam

Gra jest mało wymagająca pod względem sprzętowym. Żeby zagrać, wystarczy Windows 10, procesor Intel Core i5-4590, 8GB pamięci RAM oraz karta graficzna na poziomie GTX 970. Do tego 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym i jedziemy!

