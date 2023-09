PlayStation coraz silniej wspierane przez Steam. Kolejna funkcja dla graczy

W najnowszym wpisie na blogu Steam znajdziemy oczekiwaną przez pewną grupę graczy nowość. Tą „grupą graczy” są wszyscy fani konsol lub sprzętu od PlayStation, którzy grają także na PC. Wiele osób decyduje się na kontrolery zewnętrznych producentów, zazwyczaj pomyślane o wsparciu Xbox, ale coraz więcej graczy na komputerach zwraca uwagę na sprzęt Sony. W końcu DualSense jest naprawdę świetnym urządzeniem, które zasadniczo nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o dostępne funkcje i wygodę użytkowania.

Steam i PlayStation w jednym stali urządzeniu

Dlatego też Valve zdecydowało się dodać jeszcze większe wsparcie dla DualSense lub tez DualShock 4. Teraz każdy wydawca lub deweloper będzie mógł zaznaczyć na karcie produktu, iż jego gra współpracuje z kontrolerami od PlayStation. Wtedy na stronie danej pozycji w sklepie pojawi się konkretny obrazek.

DualSense oferuje m.in. adaptacyjne triggery, nowoczesne haptyczne informacje zwrotne lub nawet wbudowany głośnik. Do tego coraz więcej gier od Sony pojawia się na PeCetach. Nie dziwi więc, że rośnie liczba graczy korzystających z tej technologii. Wiele gier nie oferuje jednak pełnego wsparcia dla padów PS. Zazwyczaj oznacza to brak dostosowania ikon w grze.. To może być mylące, jeżeli pod palcami mamy kółko, a w grze musimy wcisnąć „B”.

To jednak nie koniec nowości. Valve wyjaśnia, że chce mocniej wyodrębnić gry, które rekomendują korzystanie z pada lub też oferują lepsze wsparcie.

Aktualizacje obszaru strony w sklepie ukazującego poziom obsługi kontrolerów w taki sposób, by określał również stopień wykorzystania kontrolerów PlayStation

Aktualizacje niektórych stron przeglądania, by ułatwić graczom znajdowanie nowych gier, które dobrze obsługują ich kontrolery

Aktualizacje klienta pulpitowego Steam, by wskazać, że gra w waszych bibliotekach obsługuje kontrolery PlayStation

Aktualizacje klienta pulpitowego Steam, by łatwiej przedstawić przypadki, gdy gra wymaga korzystania z kontrolera do gry

Wszystkie te nowości trafią na Steam w październiku 2023 roku.