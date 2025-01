Steam ma mnóstwo gier, ale nikt w nie nie gra. Raport przeraża

Wiecie, ile gier ukazało się na Steam w 2024 roku? Prawie 20 tysięcy – to najlepszy wynik uzyskany przez platformę Valve w historii. Chociaż rozmach robi ogromne wrażenie, to w rzeczywistości sytuacja tych produkcji jest bardzo… kontrowersyjna. Okazuje się bowiem, że w większość produkcji praktycznie nikt nie gra.

Steam to tysiące gier i wiele śmieci

Ile gier rocznie ogrywacie przy pomocy Steam? WIecie, mowa tu o nowych produkcjach, które pojawiają się w sprzedaży, wy je kupujecie i sprawdzacie, co przygotowali deweloperzy. Stawiam, że większość z nas nabywa od kilku do kilkunastu produkcji, podczas gdy rekordziści mówią już o dziesiątkach gier. To sporo, ale nadal nijak liczba ta ma się do tego, co łącznie pojawia się na platformie Valve w ciągu roku. W poprzednich 12 miesiącach ukazało się tam niemal 20 tysięcy gier wideo. Serio.

To ogromna liczba, ale ciekawiej robi się, gdy zagłębimy się w szczegóły. O tym napisał nieco więcej Bill Young z platformy Twitch. Zauważył on, że spośród tych niemal 20 tysięcy gier ledwie 4000 tytułów osiągnęły wystarczający poziom sprzedaży i zainteresowania, aby nie zostały wpakowane do tzw. strefy z ograniczeniami. Ta została stworzona po to, aby uniknąć masowego pojawiania się produkcji z osiągnięciami i kartami do zdobycia. Aby gra miała takie “przywileje”, musi generować odpowiednio dużo “ruchu”.

To z kolei sugeruje nam, że mniej więcej 15 tysięcy gier zostało z miejsca pogrzebanych, bo albo nie trafiły do absolutnie nikogo, albo zainteresowanie nimi było zupełnie szczątkowe.

Oczywiście nie chcę zabierać nikomu prawa do publikowania swoich produkcji, ale… czy to aby nie przesada? Mowa przecież o ogromnej liczbie gier, z którą ciężko byłoby się zapoznać przez kilka lat, a te pojawiły się w ciągu zaledwie jednego roku. Ileż tam musi być śmieci na serwerach…

