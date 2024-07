Nowa gra za darmo na Steam. Premiera od twórców Call of Duty: Mobile i Pokémon Unite

Dzisiaj na platformie Valve zadebiutowała nowa gra za darmo. To powrót kultowej serii znanej z konsol i automatów arcade. Gra po dniowym opóźnieniu wylądowała w końcu na Steam.

Na Steam wylądowała kolejna gra za darmo, której premierę warto odnotować. To Metal Slug: Awakening, czyli najnowsza i bezpłatna odsłona marki znanej na całym świecie. Tytuł opracowało TiMi Studios (Tencent), znane m.in. z Call of Duty: Mobile oraz Pokémon Unite. Jak wypadła ich kolejna gra? Póki co, musimy poczekać na pierwsze recenzje od graczy, albo po prostu pobrać tytuł i samemu się przekonać. W końcu jest darmowy.

Gra za darmo na Steam. Pobierajcie Metal Slug: Awakening

Jeśli graliście kiedyś w dowolną odsłonę Metal Slug, mniej więcej wiecie czego się spodziewać w formie rozgrywki. Mniej więcej, ponieważ mamy tutaj trochę nowości, jak zabawa PvE dla 3 osób, gdzie walczymy z ogromnymi bossami zdobywając różne nagrody. Jest również tryb World Adventure oraz wyzwania Roguelike. Zasadniczo wszystko sprowadza się oczywiście do strzelania, w niektórych misjach przyjdzie nam też pokierować małym czołgiem.

Oprawa graficzna w Metal Slug: Awakening to połączenie grafiki dwuwymiarowej z 3D, ale jak zobaczycie na zwiastunie poniżej, znany styl i kreska zostały zachowane.

Źródło: Steam, opracowanie własne