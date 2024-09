Nowe gry za darmo na Steam. Pobieraj pełne wersje, sprawdzaj dema (16 września)

Druga połowa września nieźle się rozpoczęła, jeśli chodzi o gry za darmo na Steam. Oprócz polecanego wcześniej shootera oraz czterech bezpłatnych dodatków do popularnych tytułów, zebraliśmy dla Was garść innych darmoszek, które mogą się Wam spodobać.

Mamy możliwość dodać do swojej biblioteki na Steam pięć kolejnych pełnych wersji gier, a na dokładkę sprawdzić 11 wersji próbnych, wśród których nie zabrakło horrorów, wyścigów czy głaskania piesków. Oto pełny spis.

Gry za darmo i nowe wersje demo na Steam (16 września)

Z ciepłym przyjęciem graczy spotkała się Mini Mania, która póki co ma średnią ocen na poziomie 10/10. Wcielamy się tutaj w młodego mężczyznę, który został pomniejszony i bierze udział w różnych laboratoryjnych eksperymentach.

Musimy rozwiązać wszystkie zagadki, by wrócić do swojego naturalnego rozmiaru. Aby tego dokonać, będziemy manipulować fizyką przedmiotów, zmieniać ich rozmiar oraz swój rozmiar, by np. prześliznąć się pod przeszkodami. Twórcy gry obiecują, że Mini Mania to zabawa na wiele godzin, zatem warto pobrać grę, zwłaszcza że jest darmowa.

Wśród wersji demo zachęcająco prezentuje się Pedalverse, gdzie śmigamy rowerem po górach i lasach. Warto też zainteresować się demkiem Astrumis – Survive Together, czyli horroru, który grywalny jest wyłącznie w trybie kooperacyjnym. Jeden gracz wciela się w ocalałego na opuszczonym statku kosmicznym, a drugi gracz kontroluje statek. Musimy współpracować, aby przetrwać w starciu z tajemniczym potworem.

