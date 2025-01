Powrót na Steam. Pełna adrenaliny gra za darmo do pobrania

To kolejna już dzisiaj gra za darmo, którą szczerze Wam polecamy. Tym razem mamy coś dla fanów szybkich starć PvP, które można rozegrać w kilka minut pomiędzy domowymi obowiązkami. Mowa o The Machines Arena i jeśli kojarzycie ten tytuł ze Steam, to słusznie, ponieważ darmowe testy były przeprowadzane na platformie Valve już w 2022 roku. Teraz gra zalicza powrót i według twórców, ma do zaoferowania o wiele więcej niż wcześniej.

Gra za darmo na Steam – The Machines Arena

The Machines Arena to pełna adrenaliny gra PvP z widokiem top-down, w której walczymy w drużynach 4v4. Każde starcie trwa zaledwie od 5 do 7 minut, więc możemy wpaść na serwer nawet na kwadrans. Każdy bohater ma unikalne umiejętności i broń, oferujące różne style gry. Znajdziemy tutaj również tryb rankingowy, zatem można postarać się zostać “mistrzem gry”.

Deweloperzy zaimplementowali w swojej strzelance również tryb rogue-lite dla jednego gracza (PvE „Death Run”) z niekończącymi się, coraz trudniejszymi pokojami pełnymi wyzwań. Co ważne, wszyscy bohaterowie są dostępni od początku, więc nie musimy obawiać się mikropłatności, by kupić sobie nową postać.

Według twórców, rozgrywka w The Machines Arena jest łatwa do nauczenia, ale trudna do opanowania. Możemy jednak przeszkolić się ze strzelania w pokojach treningowych i dopiero jak poczujemy się pewnie, wyjść na arenę.

Odnośnie poprawek i nowości po powrocie na Steam, deweloper wspomina o odświeżonej grafice, nowym interfejsie użytkownika, lepszym balansie broni czy pełnej funkcji crossplay. Możemy więc pograć ze znajomymi, którzy pobrali The Machines Arena np. z Epic Games Store, gdzie gra jest dostępna już od długiego czasu.

The Machines Arena – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam