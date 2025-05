Gra za darmo. Irracjonalny horror z kolekcjonowaniem tajemnic już na Steam

QuattroMan to nowa gra za darmo z elementami horroru, która 8 maja 2025 roku trafiła na platformę Steam. Za projekt odpowiada niezależne studio natamigame. Produkcja łączy dynamiczną rozgrywkę z platformowymi mechanikami w świecie pełnym niepokoju i irracjonalnego strachu.

Jeśli lubisz “dziwne” horrory, ta gra za darmo może Ci się spodobać. Odpalając QuattroMan wcielimy się w chłopca, który wchodzi w pozornie zwyczajną alejkę. Jednak nic nie jest tutaj normalne i szybko zaczniemy dostrzegać, że coś jest nie tak. Naszym zadaniem jest ucieczka przed przerażającymi potworami i odkrycie prawdy kryjącej się w tym miejscu.

Nowy horror na Steam. Gra za darmo do pobrania

Twórcy postawili na zróżnicowane sytuacje lękowe, więc przeciwnicy atakują na różne sposoby, co wymusza od gracza szybkiego reagowania i podejmowania natychmiastowych decyzji.

Dzięki dynamicznemu tempu rozgrywki i zróżnicowanej konstrukcji poziomów, QuattroMan wydaje się być grą, która ciągle trzyma w napięciu. Dodatkowo znajdziemy tutaj elementy kolekcjonerskie. To trzy ukryte przedmioty, których zebranie może odblokować… tego nie ujawniono, więc przekonajcie się sami.

QuattroMan – pobierz za darmo na Steam

To nie pierwsza “straszna” gra za darmo, którą dzisiaj Wam proponujemy. Zerknijcie również na ciekawą fabularną i mroczną grę RPG oraz zobaczcie, jakie tytuły za free oferuje do odebrania tym razem itch.io. Znajdziecie tam m.in. komediowy horror, w którym musimy bronić domu oraz… myć twarz, by zachować trzeźwość umysłu.

