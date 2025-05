Nie płacisz ani grosza, a grasz jak król. 21 majowych premier za darmo na Steam

Sprawdzamy, jakie gry za darmo warto pobrać w tym miesiącu. Choć maj dopiero w rozkwicie, już mamy w czym przebierać. Prezentujemy ponad 20 tytułów, które mogą się Wam spodobać. Część z nich społeczność Steam już dostrzegła i doceniła, wystawiając dobre, lub nawet przytłaczająco dobre oceny.

Na platformie Steam codziennie pojawiają się nowe gry za darmo, ale nie wszystkie są godne uwagi. Tutaj prezentujemy te, które wybiły się ponad “masę”, albo mają taką szansę, jeśli i Wy je zauważycie. Czasem jest to trudne, dlatego postanowiliśmy ułatwić sprawę.

Wśród nowych darmowych gier znajdziemy zarówno dynamiczne gry akcji, jak i wciągające strategie czy klimatyczne horrory. W tym miesiącu szczególnie wyróżniają się produkcje niezależnych twórców. Ich owoce pracy często oferują świeże spojrzenie na znane gatunki, wprowadzając innowacyjne mechaniki i oryginalne historie. Oczywiście możemy zapomnieć o graficznych fajerwerkach, choć wiele tytułów może się jednak poszczycić bardzo przyzwoitą oprawą graficzną.

Zatem jakie gry za darmo warto dodać do swojej biblioteki w tym miesiącu? Przeglądajcie, czytajcie opisy i pobierajcie, jeśli coś trafi w Wasz gust!

Sirocco

Sirocco to świeże spojrzenie na gatunek MOBA, inspirowane klasycznym modem Battleships do Warcrafta 3. W przeciwieństwie do tradycyjnych produkcji, gra zrywa z utartymi schematami ról. Zamiast tego stawia na kreatywność, improwizację i dynamiczne zmiany stylu gry w trakcie meczu.

Gracze dowodzą uzbrojonymi statkami, korzystając z systemu automatycznego ostrzału i ekonomii promującej walkę oraz dobre pozycjonowanie, a nie nudne farmienie. Każda umiejętność to precyzyjny skill shot, co sprawia, że refleks i celność są ważniejsze niż suche liczby. Dzięki możliwości łączenia broni, zdolności statków i modyfikatorów, każdy mecz daje okazję do opracowania własnej taktyki. Co więcej, nacisk na współpracę sprawia, że niezależnie od indywidualnych statystyk, cały zespół ma realny wpływ na przebieg rozgrywki.

Sirocco – pobierz grę za darmo na Steam

Football Heroes League

To dynamiczna gra piłkarska, w której zawodnicy posiadają unikalne supermoce, całkowicie zmieniające przebieg meczu. Zamiast tradycyjnej rozgrywki, gracze mogą korzystać z umiejętności takich jak teleportacja, strzały energetyczne czy tarcze ochronne. Każdy mecz to pełen akcji spektakl, gdzie strategia łączy się z szalonymi zagrywkami. Gra oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i intensywne mecze online.

Choć tytuł posiada mieszane opinie na Steam, warto sprawdzić go osobiście, ponieważ wiele osób nawet nie rozumie, skąd negatywne oceny. Zatem pobierajcie i zobaczcie, czy zostaniecie dłużej na serwerach.

Football Heroes League – pobierz grę za darmo na Steam

