Mroczne RPG na Steam. Ta gra za darmo zaskoczy Cię swoim pokręconym światem

Kandinhale to najnowsza gra za darmo dla fanów RPG, która zadebiutowała 8 maja 2025 roku na Steam. Stworzona przez Victora Díeza Bildosolę i Laurę Fernández Garcíę, przenosi graczy do surrealistycznego świata, gdzie tytułowa korporacja Kandinhale kontroluje niemal cały rynek konsumpcyjny.

Lubisz fabularne RPG? Ta gra za darmo może się spodobać!

Gra oferuje do 60 minut rozgrywki, zatem da się ją ukończyć na jednym posiedzeniu. Ale… posiada aż siedem możliwych zakończeń, co zachęca do wielokrotnego przechodzenia. Podczas rozgrywki musimy uciec z fabryki Kandinhale, odkrywając jej mroczne sekrety. Tytuł został stworzony w RPG Maker MV i charakteryzuje się ręcznie rysowaną grafiką i stylizowaną oprawą wizualną. Dochodzi do tego niezła ścieżka dźwiękowa, która potęguje klimat niepokoju.

Z pewnością nie jest to produkcja dla młodych graczy, ponieważ porusza mroczne tematy, np. dotyczące śmierci. Znajdziemy tutaj również elementy horroru – nie tylko w fabule, lecz objawiające się też w postaci jumpscare’ów.

Zerknijcie na gameplay z polecanej nowości za darmo:

Źródło: Steam