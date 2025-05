Apokalipsa, gladiatorzy i horror – trzy gry za darmo dostępne tylko teraz

Na itch.io można teraz zgarnąć trzy różnorodne gry za darmo – postapokaliptyczną przygodę V626, retro-arena walki Swordlord oraz krótki horror Don’t Sleep, Tung Tung’s There .

Pierwszy kontakt z tymi grami to miła odmiana od dużych produkcji. W każdej z nich ważna jest zarówno mechanika, jak i klimat: od ciemnych zakamarków opanowanego przez chorobę świata, przez pikselowy ryk mieczy gladiatorów, aż po nerwowe trzymanie świateł w niewielkim domku pełnym nieproszonego towarzystwa. Wszystko to dostępne od ręki i bez konieczności płacenia.

Trzy gry za darmo na itch.io

Project V626 przenosi nas do kraju ogarniętego rządami szalejącej zarazy – bez jedzenia, bez wody i z ludźmi, którzy mogą zaatakować w każdej chwili. Produkcja oferuje trzy zakończenia (prawdziwe, dobre i złe) i zbiera pozytywne opinie od internautów.

Swordlord to 2D bijatyka w retro stylu pixel art. Wybieramy do czterech różnych wojowników i walczymy o wolność spod jarzma okrutnego księcia wojny. W trakcie sesji łupimy monety i zdrowie, a następnie inwestujemy je w nowe bronie i pancerze, by przejść kolejne areny. Gra waży 124 MB i zbiera pozytywne recenzje od fanów gatunku.

Don’t Sleep, Tung Tung’s There to krótka, ale intensywna mieszanka horroru i komedii. Sterujemy mieszkańcem nowego domu, który musi pilnować okien, naprawiać zasilanie i myć twarz, by zachować trzeźwość umysłu. Gdy intruzi się wkradną, pozostaje schronić się przed nimi, aż wybije 15:00. W sumie sam nie wiem, czemu akurat ta godzina…

Choć każda z tych produkcji reprezentuje inny gatunek, łączy je prosty dostęp i świeża energia od niezależnych twórców. Jeśli szukacie szybkich doświadczeń – czy to w klimatach apokalipsy, na arenie gladiatorów, czy podczas nocnej zmory w domowym zaciszu – warto rzucić okiem na itch.io, póki te gry są za darmo.

Źródło: Itch.io