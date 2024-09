Powracamy do Was z nową porcją zabawy, za którą nie zapłacicie złotówki. Kto kolekcjonuje gry za darmo, znajdzie wśród dzisiejszej porcji kilka bardzo pozytywnie ocenianych produkcji oraz sporo wersji demo. Jeśli chcielibyście natomiast pograć w gry na najwyższym poziomie, na które wydacie maksymalnie 30 zł, zerknijcie na 75 świetnych tytułów w promocji na Steam.

Gry za darmo na PC (Steam). 16 pełnych wersji i 9 wersji demo (9 września)

Jak widzicie, sporo tego… Spośród wszystkich przedstawionych tytułów warto sięgnąć po rytmiczną grę Mirth Melody, która jest wyjątkowo udana. Wcielamy się w ptaka Dodo, który przemierza uroczy las. Jego ulubionym zajęciem jest gra na gitarze, a my musimy wykazać się poczuciem rytmu, by nasz mały przyjaciel dał dobry koncert.

Wśród wersji demo znajdziemy natomiast bardzo dynamiczną strzelankę FPS. Mowa o ALARIC, która przeniesie nas do gigantycznego zamku wypełnionego wszelkiego rodzaju potworami. Odkrywamy tajemnicę tego miejsca przy dźwiękach heavy metalowej muzyki zmieszanej z elementami średniowiecznymi.

Na koniec polecamy zerknąć również na mroczną wersję demo gry z dinozaurami Tempus Triad. To horror z widokiem pierwszoosobowym, w którym wcielamy się w naukowca. Wraz z kolegą podejmuje on śmiałą próbę manipulowania czasoprzestrzenią i sam zgłasza się na ochotnika do własnego eksperymentu podróży w czasie.

