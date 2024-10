Darmowe prezenty dla wszystkich graczy. Zgarnijcie od Steam już teraz

Każdy gracz posiadający konto w serwisie Steam może za darmo odebrać trzy prezenty. Są to cyfrowe dodatki do profilu takie jak awatara czy naklejka.

Nie jest to w żadnym razie kaliber prezentów w stylu gier za darmo czy innych fajnych fantów, a bliżej mu raczej do tego, czym niedawno uraczyło swoich fanów Sony. Tam gracze nadal mogą odebrać cyfrowe awatary do PlayStation Network, a na Steam każdy gracz zgarnie trzy różne cyfrowe dodatki do profilu.

Prezent od Steam!

Raz na jakiś da się znaleźć na Steam sporo udanych gier za darmo lub wersji demonstracyjnych czy prologów do sprawdzenia. Tak naprawdę tytułów wartych uwagi jest bez liku i to niezależnie od tego, czy preferujecie raczej mniejsze tytuły indie, czy AAA z ogromnym budżetem. Teraz niestety my nie o tym, bo nie ma mowy o kolejnej grze za darmo. Zamiast tego oczywiście nadal zgarniecie coś w formie prezentu, ale tym “czymś” są cyfrowe dobra do wirtualnego profilu gracza.

Doskonale rozumiem, że nie każdy gracz się tym interesuje, lecz skoro rozdają za darmo, to z kronikarskiego obowiązku muszę o tym poinformować. Zazwyczaj za tego typu atrakcje na Steam trzeba płacić (punktami zdobywanymi m.in. za zakupy), ale teraz są całkowicie darmowe. I to samo w sobie chyba jest dobrym powodem, aby po prostu odebrać te gratisy.

W Sklepie Punktów Steam czekają na Was trzy prezenty. Zgarniecie bez opłat animowanego awatara, specjalną ramkę awatara oraz jedną, animowaną naklejkę. Wszystkie trzy przedmioty idealnie do siebie pasują i przemówią głównie do fanów RPG-ów i fantasy. Ich rozdawnictwo ma bowiem związek z trwającym obecnie Festiwalem Turowych RPG-ów.

Jeśli więc lubicie turówki, a ostatnie nie macie w co grać, warto przejrzeć bogaty katalog wydarzenia. Znajdziecie tam mnóstwo przecenionych tytułów oraz kilka ciekawych zapowiedzi. Stronę eventu znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: Steam