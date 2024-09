Nowa gra za darmo na Steam i 14 wersji demo. Smerfy, horrory, souslike i więcej

Pora na kolejne bezpłatne nowości z platformy Valve. Tym razem jest jedna gra za darmo oraz sporo wersji demo. Pamiętajcie też o dużych promocjach na gry z serii LEGO – to 25 tytułów, na których można łącznie oszczędzić ponad 2,8 tys. zł.

Gra za darmo i nowe wersje demo na Steam (30 września)

Pełna wersja to Sivi’s Factory, mroczna pierwszoosobowa gra typu horror, w której wcielasz się w Felixa poszukującego brata w ogromnej fabryce. Nie jest to jednak zwyczajne miejsce, lecz labirynt różnych warsztatów, ukrytych przejść i nieznanych pomieszczeń. Do czego to wszystko służy? Natkniemy się na sporo zagadek do rozwiązania oraz tajemniczego wroga, który zapuszcza się w głąb fabryki podążając naszym krokiem.

Nasz bohater może korzystać ze specjalnego zegarka, który posłuży do wielu rzeczy w zależności od tego, jaki wkład posiada. Wkłady możemy natomiast tworzyć na porozrzucanych w świecie gry drukarkach 3D. Dzięki nim stworzymy również karty dostępu oraz inne przydatne przedmioty.

Sivi’s Factory posiada w większości pozytywne opinie na Steam, więc można ją śmiało pobierać i dodać sobie do biblioteki. Oprócz niej czeka na Was aż 14 wersji demo, a wśród nich strzelanki, kolejne horrory oraz fajnie wyglądająca Mandragora. To gra akcji typu souslike w mrocznym klimacie.

Dla młodszych graczy mamy demo nowej gry ze Smerfami – Smerfne Marzenia. Tutaj Gargamel obmyślił nowy plan złapania naszych niebieskich przyjaciół. Rzucił klątwę na krzaki sarsaparilli, powodując głęboki sen u Smerfów, które zjadły liście tej rośliny. Ruszamy zatem do krainy snów, by wszystkich obudzić i tym samym uchronić przed schwytaniem.

Źródło: Steam