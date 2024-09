Mamy kody na prezenty od PlayStation. Odbierajcie je już teraz

Nowa paczka dobroci od PlayStation z okazji The Last of Us Day i 30-lecia marki jest już dostępna. To tak naprawdę jedynie trzy awatary, ale jeśli ktoś akurat zbiera…

Wczorajsze The Last of Us Day nie przyniosło nam zbyt wielu nowych zapowiedzi, bo dostaliśmy głównie zwiastun 2. sezonu serialu. PlayStation do tego zapiera się, że nowy prezent dla graczy jest związany z obchodami 30-lecia marki, ale nie bez powodu trafiło właśnie na gratisy z The Last of Us.

Prezenty od PlayStation!

Steam bardzo często rozdaje darmowe przedmioty do cyfrowego profilu gracza, na czele z awatarami, ramkami czy tłami lub emotikonami. PlayStation robi to o wiele rzadziej. Dlatego też gdy już jakieś gratisy staną się dostępne, warto od razu je odebrać i aktywować na swoim własnym profilu. Aby to zrobić, trzeba skorzystać z kodu przeznaczonego dla stosownego regionu. Na szczęście nie musicie ich szukać, bo podajemy je poniżej.

E92P-28D4-DKN8 – Europa, Afryka, Oceania, Indie

EENL-3K57-EE8R – Północna i Południowa Ameryka

29LF-GDBC-CP7D – Azja

Wystarczy więc skopiować powyższy pod przeznaczony dla interesującego nas regionu (w naszym wypadku Europy), a następnie wejść na PSN i zalogować się na swoje konto. Tam w polu “aktywacja produktu” podajemy kod i trzy awatary już na zawsze pozostaną nasze!

Jak więc widzicie – są to trzy zdjęcia do profilu gracza utrzymane w kreskówkowej grafice (ej, nawet zagrałbym w takie The Last of Us!), z logiem PlayStation Plus w tle. Nic szczególnie wybitnego, ale darowanemu koniowi przecież nie zagląda się w zęby. Tak przynajmniej mawiają.

Źródło: Reddit