Nowe rzeczy za darmo na Steam. Odbierz już teraz

Na platformie Steam wystartowała właśnie Letnia wyprzedaż i o matko, ileż tam jest cudownych okazji. Ich krótki przegląd znajdziecie w tym miejscu, razem z naszą małą polecajką. W gąszczu przecenionych gier łatwo się pogubić, a dzięki temu zwrócicie uwagę na kilka najciekawszych pozycji. No dobra, ale wyprzedaż to nie tylko wydawanie kasy — można też coś zgarnąć za darmo.

Na przykład darmowe naklejki do czatów i darmowe karty kolekcjonerskie. Te można zdobywać codziennie przez kolejnych 14 dni, aż do końca wyprzedaży. Co ważne, można trafić na naprawdę rzadkie okazy.

Co zrobić, aby zacząć odbierać darmowe rzeczy na platformie?

Wystarczy skorzystać z tego linku, aby każdego dnia móc odebrać darmową nagrodę z okazji wyprzedaży. Co ciekawe, platforma oddaje do naszego użytku kolejkę odkryć. W jej ramach będą nam polecane specjalnie dobrane gry, czyli takie, które powinny odpowiadać naszym gustom. Kto wie, może w ten sposób odkryjemy jakąś ciekawą perełkę?

Źródło: Reddit