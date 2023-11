Steam Autumn Sale już niedługo! Oto zwiastun i nowa kategoria Steam Awards

Wyprzedaż Steam już niedługo!

Czekacie na jesienną wyprzedaż Steam? W takim razie mamy dla was bardzo dobre informacje. Ta wystartuje już jutro, czyli 21 listopada 2024 roku o godzinie 19:00. W ramach wydarzenia wiele świetnych gier znajdziemy w niższych, promocyjnych cenach. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun, który zdradził nam kilka szczegółów. Które gry będą do kupienia taniej? Oto przykładowe pozycje:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

F1 23

Starfield

Valheim

Hitman 3

Terraria

The Last of Us Part 1

A oto wspomniany trailer:

To jednak nie wszystko, bo dowiedzieliśmy się nieco na temat głosowania w ramach Steam Awards. Okazuje się, że plebiscyt ulegnie niewielkiej zmianie. Ta dotyczy jednej z kategorii, a konkretniej „Najlepsza gra poza domem”. Od teraz będzie się nazywać „Najlepsza gra na Steam Decku„, czyli przenośną konsolę od Valve, która skradła serca graczy na całym świecie.

Zobacz: Half-Life za darmo?

W jakich kategoriach będziemy głosować? Znajdziecie je poniżej:

gra roku;

gra VR roku;

owoc miłości;

razem raźniej;

gra ze znakomitą fabułą;

najlepsza gra, w której jesteś do bani (bez obrazy);

znakomity styl wizualny;

najlepsza ścieżka dźwiękowa;

usiądź i zrelaksuj się;

najbardziej innowacyjna rozgrywka;

najlepsza gra na Steam Decku;

Która gra jest waszym faworytem i na co będziecie głosować? Plebiscyt rozpocznie się w tym samym momencie, co wyprzedaż, czyli już 21 listopada. Głosowanie będzie możliwe na platformie Steam, jak co roku. Warto wziąć w nim udział m.in. po to, aby otrzymać specjalne odznaki. Sama wyprzedaż jesienna będzie trwać do 28 listopada do godziny 19:00. Musimy pospieszyć się z naszymi zakupami!