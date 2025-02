PlayStation rusza z ofensywą. Nadciąga wyczekiwane wydarzenie

Wedle najnowszych plotek już w lutym możemy spodziewać się kolejnego State of Play. To sensowny krok po ostatnim pokazie Xbox.

Znów jednak dostaniemy State of Play, a nie tak mocno oczekiwane wydarzenie typu Showcase, koncentrujące się przede wszystkim na największych zapowiedziach. Nie oznacza to jednak, że i na SoP nie będzie „dużych” produkcji – jest na to spora szansa!

State of Play w lutym 2025!

Znany insider NatheTheHate wskazuje na powrót State of Play w lutym 2025 roku. Sam fakt zorganizowania takiego wydarzenia przez Sony jest czymś praktycznie pewnym – mówimy przecież o kontrataku firmy na niedawne zapowiedzi Microsoftu na Xbox Developer_Direct. Dostaliśmy tam m.in. trailer nowego DOOM-a osadzonego w czasach quasi-średniowiecznych. Co z kolei pokaże PlayStation?

No niestety, tego to akurat nie wiemy, choć możemy się domyślać, że będzie Ghost of Yotei, czyli tegoroczna kontynuacja wielkiego hitu, Ghost of Tsushima. Być może firma ujawniłaby jakieś nowe produkcje, a także – potencjalnie – powiedziała więcej o Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. Pewnikiem może być również Death Stranding 2, mające nadal zadebiutować w 2025 roku. Lepiej będzie, jeśli skupimy się na nie na tym, co możemy dostać, a na tym, kiedy możemy to dostać.

Insider wskazuje bowiem walentynkowy tydzień – wtedy też Sony mogłoby zaprosić graczy na State of Play. Dokładnej daty niestety nie znamy, ale z drugiej strony nie musimy też wcale długo czekać.

Ostatnio Sony targane jest problemami, jak choćby nagły zwrot w kierunku gier-usług, które są masowo anulowane. Niedawno skasowano taki projekt od Bend Studio, twórców Days Gone. Kasacji doczekał się także spin-off God of War od Bluepoint Games. Więcej o sytuacji przeczytacie w tym artykule.

Źródło: VGC