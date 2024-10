Death Stranding 2 nadal ma wyjść w 2025 roku, ale gra nie jest gotowa nawet w połowie

W trakcie Tokyo Game Show Hideo Kojima pokazał sporo nowych materiałów z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier przyszłego roku, czyli Death Stranding 2. Tytuł z każdym kolejnym pokazem zapowiada się coraz lepiej, ale… czy faktycznie ma szansę wyjść w przyszłym roku?

Death Stranding 2 nie jest gotowe nawet w połowie

Zgodnie z memem zdobiącym główne zdjęcie tego artykułu, śmiem wątpić. Nie zraża to jednak legendarnego projektanta, który jest święcie przekonany, że im się uda, a wyrobienie się w planowanym wewnętrznie czasie go nie przejmuje. I akurat tutaj powinniśmy mu wierzyć, wszak to on jest ekspertem od tworzenia gier. Tylko czy w niespełna rok deweloperom naprawdę może się to udać?

Nie podałem dzisiaj daty premiery, ale data premiery została już ustalona i obecnie pracuję nad nią w ramach przygotowań do niej. – powiedział Kojima

Nowe materiały faktycznie zapowiadają piękną, na swój sposób kolejną potencjalnie przełomową historię. Hideo Kojima stwierdził jednak, że obecnie twórcy zdążyli ukończyć około 30-40% całej gry pod względem developmentu. Oznacza to, że Death Stranding 2 nie udało się stworzyć nawet w połowie, a premiera już za około rok!

Kojima słynie ze swojej własnej “magii” i specyficznego podejścia do tworzenia gier, lecz od pierwszej zapowiedzi tytułu minęły już prawie dwa lata. Jeśli w ten czas nie udało się stworzyć większości produkcji, to faktycznie może być ciężko, aby wyrobić się na 2025 rok. Zawsze istnieje przecież szansa, że twórca nie podaje daty premiery, bo doskonale wie, że może ją przesunąć.

Jednocześnie Kojima pracuje również nad horrorem dla Xboksa pod tytułem OD, który ma być pierwszą tego typu grą w ogóle. Jest też Physint, ale to bajka przyszłości, bo gra wyjdzie dopiero na PS6.

