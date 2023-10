Starfield czy Spider-Man 2? Zadecydują kobiece atrybuty

Swego czasu wojny konsol mocno koncentrowały się na aspektach technicznych. Moc sprzętu, wyświetlana rozdzielczość, szczegółowość grafiki — to były argumenty, którymi przerzucali się gracze. Często pojawiały się też kwestie gier ekskluzywnych czy ich jakości. Teraz doszliśmy jednak do granic absurdu, co akurat w przypadku branży gier nie jest jakoś szczególnie zaskakujące.

W sieci pojawiła się dość prześmiewcza dyskusja, której tematem okazała się wyższość Starfield na konsole Xbox od głośnej premiery Spider-Man 2 na PlayStation 5. W grę wszedł też pewien mod, a efekt końcowy jest dość obsceniczny. Chodzi o wielkość pośladków bohaterek w obydwu grach. Zresztą, zobaczcie sami:

Xbox Fan Uses Sexy Butt Starfield Mod To Dunk On Spider-Man 2 https://t.co/I1dFHYlgjy pic.twitter.com/xUSlcJJS09 — Kotaku (@Kotaku) October 25, 2023

Jeden z najpopularniejszych postów z grafiką był opatrzony komentarzem „Wnioski wyciągnijcie sami”. Wykorzystanie kobiecych wdzięków growych bohaterek z obydwu produkcji jasno pokazuje, jakie intencje miał autor. Zdaniem części męskiej społeczności to ostateczny dowód na wyższość Starfielda nad Spider-Manem 2 i PlayStation 5. Cóż, komentarz należy do was.

Warto zaznaczyć, że „efekt” z prawej strony obrazka został uzyskany dzięki modyfikacji „Voluptious Body for Beauties”. Jest ona do pobrania z NexusMods i, jak wskazuje nazwa, podkreśla pewne atrybuty kobiecych bohaterek gry.

Choć może to być dla niektórych obrazoburcze, to… obydwie gry są świetne. Nie da się ukryć, że jako gracze doświadczyliśmy w tym roku wielu wspaniałych premier. Przykład Starfield i Spider-Man 2 idealnie to potwierdza, dlatego jakiekolwiek wojowanie na temat platform nie ma chyba większego sensu. Z pewnością są wśród nas tacy, którzy dobrze bawią się przy obydwu grach, prawda?