Gracz stworzył piękny helikopter w Starfield. Zrobił to bez pomocy modów!

Czy udało wam się stworzyć jakiś nietypowy statek w grze Starfield? Do tej pory widzieliśmy już sporo konstrukcji, ale takiej to chyba nie. Jeden z graczy stworzył świetnie odwzorowany helikopter. Warto pamiętać, że śmigła w przestrzeni kosmicznej niewiele nam dadzą…

Helikopter w Starfield? Wszystko bez modów

Starfield, jak na grę Bethesdy przystało, pozwala graczom na wiele. Poza zwiedzaniem wielu planet można tam zająć się tworzeniem ZOO, czy kreowaniem nietypowych pojazdów kosmicznych. Budowanie własnego statku kosmicznego to świetna zabawa. Szczególnie gdy nasza wyobraźnia nie zna granic. Tak było poniekąd w przypadku gracza, który na Reddicie ma nick Eternal Darkness.

Stworzył on w grze niezwykle wiernie odwzorowany helikopter. Jak sam przyznał, nie użył do budowy żadnego moda czy dodatku. Trzeba było co prawda wykorzystać kilka błędów czy usterek w grze, ale ostateczny efekt i tak wygląda świetnie. Nie jest to może konstrukcja naśladująca zabawne postaci, ale wygląda doprawdy epicko. Zobaczcie sami:

Helikopter to tylko jeden z wielu przykładów kreatywności graczy. Nie tak dawno informowaliśmy o graczu, który w produkcji Bethesdy stworzył statek w kształcie głowy Shreka, czy nawet pełnoprawny statek piracki. Tak, wzorowany na konstrukcjach sprzed setek lat.

Jeżeli gracie w Starfield, to z pewnością ucieszy was fakt dodania do gry sporej liczby nowości. Ostatnia aktualizacja nie tylko poprawia działanie wielu aspektów, ale również dodaje bardzo wyczekiwaną obsługę technologii DLSS.