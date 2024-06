Gracze masowo obrzucają Starfield negatywnymi recenzjami, znowu. O co poszło tym razem? Wszystko przez najnowsze ogłoszenie Bethesdy dotyczące nadchodzącej aktualizacji do gry. Z jednej strony otrzymamy nowe misje, z drugiej okazuje się, że trzeba będzie za niektóre elementy zapłacić. I to się fanom absolutnie nie spodobało.