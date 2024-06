Star Wars Outlaws wygląda fenomenalnie. Oto nowy trailer gry

Nowy trailer Star Wars Outlaws

Ubisoft przygotował na ten rok dwie wielkie premiery. Na jesieni na rynek trafi wyczekiwana gra Assassin’s Creed Shadows, a wcześniej, bo jeszcze latem, rozpoczniemy rozgrywkę w Star Wars Outlaws. To właśnie ten tytuł otrzymał nowy trailer, który mieliśmy okazję zobaczyć na Ubisoft Forward.

Nie zabrakło na nim fragmentów gameplayu, choć sceny były ewidentnie reżyserowane i nie oddają w stu procentach tego, co zobaczymy w grze. Zaprezentowano mniej więcej charakter rozgrywki, to, w jaki sposób będziemy rozwiązywać konflikty, a także jak istotną rolę w grze odegra nasza reputacja. Mowa w końcu o świecie przestępców, dlatego odpowiednie układy i szacunek będą kluczowe do osiągania swoich celów.

Premiera gry już 30 sierpnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Zamówiliście już preorder?

Źródło: YouTube